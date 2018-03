Christian Haas: "Zum Fußball gehört auch Wirtschaften"

Grödig-Manager Haas: "Bis auf Austria und Salzburg können wir jede Mannschaft schlagen"

Marko Stankovic: "Wir müssen noch einmal die Leistung von Zagreb bringen "

Heimo Pfeifenberger: "Mit den Suspendierungen wollte ich ein Zeichen setzen"

Zu Gast bei "Talk und Tore" am Sonntag, 25. August 2013 waren Austria-Spieler Marko Stankovic, Grödig-Manager Christian Haas und Wiener Neustadt-Trainer Heimo Pfeifenberger. Hier einige Aussagen des von Thomas Trukesitz moderierten Live-Talks.

Marko Stankovic:

...über sein Tor zum 2:0 gegen Dinamo Zagreb: "In dem Moment ist es schwierig klar zu denken. Der Ball geht ins Netz und zu diesem Zeitpunkt haben wir uns schon enorm für Leovac gefreut, dass er getroffen hat und wir damit das wichtige Auswärtstor hatten. Und danach haben wir richtig Lunte gerochen und gemerkt, dass wir nicht nur defensiv kompakt stehen müssen sondern uns trauen können Fußball zu spielen. Weil wir das eigentlich richtig gut können. So gesehen habe ich mich nicht nur über mein Tor gefreut sondern auch darüber, dass wir zusammen den nächsten Schritt gemacht haben. Es ist verdammt geil, aber noch geiler wäre es in der Gruppenphase."

...hat seinen nun seinen Platz bei Austria Wien gefunden: "Ich habe endlich die Möglichkeit, dass ich auf meiner Lieblingsposition spielen darf. Ich habe das Vertrauen vom Trainer. Derzeit zahle ich das gut zurück und ich hoffe, dass das so bleibt. Peter Stöger, den ich sehr schätze, hat auf dieser Position andere Spieler als mich gesehen. Das habe ich akzeptiert, ich bin Teamplayer. Doch nun ist Nenad Bjelica der Meinung, dass diese Position die richtige für mich ist."

...über persönliche Zukunftspläne: "Ich habe erst vor ein paar Tagen mit meinem Vater darüber gesprochen. Nach der Meistersaison bin ich davon ausgegangen, dass es meine letzte Saison in Violett wird, weil es nicht mein Anspruch ist, zwar an die 30 Spiele zu machen aber als Superjoker immer nur von der Bank zu kommen. Ich spiele nun regelmäßig. Jetzt kommen leise Anfragen, aber das alles ist nun nicht wichtig, meine Leistung ist wichtig."

...über das Heimspiel gegen Dinamo Zagreb: "Natürlich kann es in eine andere Richtung gehen. Wir wissen um die Stärke von Dinamo Zagreb. Es ist eine spielstarke Mannschaft mit unglaublicher Qualität. Sie haben einige Spieler, die südamerikanische Wurzeln haben und dadurch spielerisch sehr stark sind und Spiele allein entscheiden können. Von daher wird es wieder darauf ankommen, dass wir defensiv kompakt sind, jeder wieder die Leistung von Zagreb bringt. Vor allem wird es wichtig sein, dass man ihnen keinen Raum lässt. Außerdem müssen wir uns von Beginn an trauen im Umschaltspiel nach vorne so mitzugehen, wie wir das im ersten Spiel in der zweiten Halbzeit gemacht haben."

Christian Haas:

...sieht seine Grödiger in der Liga angekommen und etabliert: "Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Wenn am Ende der fünfte Platz heraus schaut, dann sind wir sehr zufrieden. In den sechs Spielen, die wir bisher gehabt haben, haben wir sehr gut ausgesehen. Ich denke, dass wir jede Mannschaft schlagen können. Bis auf Austria Wien und Red Bull Salzburg, ich glaube, dass die beiden Teams über uns zu stellen sind. Aber gegen den Rest können wir etwas machen."

...über Beziehungsprobleme zwischen Trainer und Manager: "Ich glaube, dass das Verhältnis jetzt mit Adi Hütter besser ist. Beim Heimo war das Verhältnis am Anfang auch gut, es ist dann eben schlechter geworden. Es ist wie in einer Beziehung, einmal passt es und einmal passt es nicht. Da hat es eben nicht gepasst. Aber Heimo leistet nun bei Wiener Neustadt hervorragende Arbeit. Meine Hochachtung."

...über die "Village People" aus Grödig: "Mich stört das mittlerweile überhaupt nicht mehr. Dass wir in der Bundesliga nicht erwünscht sind, das hat man von den größeren Vereinen gehört. Ich kann auch nichts dafür, dass GAK, LASK und Austria Kärnten nicht dabei sind. Zum Fußball gehört auch das Wirtschaften dazu. Natürlich haben diese Teams schöne Stadien, aber wir sind nun da, haben uns das verdient."

Heimo Pfeifenberger:

...über seine Zeit bei Grödig und sein Verhältnis mit Manager Christian Haas: "Im ersten Jahr bei Grödig waren wir ein gefundenes Fressen für die Medien. Was wir medial aufgeführt haben, das war amüsant. Wir haben uns schon viele Probleme selbst bereitet. Wir haben sicher beide sehr viel gelernt. Ich habe nur bereut, dass ich immer wieder zurück geschossen habe in der Öffentlichkeit. Ich habe eigentlich gelernt, dass sich das nicht gehört. Da waren Eitelkeiten dabei, das würde mir jetzt nicht mehr passieren."

...rechtfertigt die Suspendierungen von Hlinka und Siebenhandl:

"Ich finde nicht, dass die Suspendierungen falsch waren. Ich musste ein Zeichen setzen und bin der Meinung, dass wir alle gemeinschaftlich auftreten müssen, auch in der Öffentlichkeit. Man muss aufpassen was man sagt. Und in dieser Situation war ich nicht ganz einverstanden. Es sind zwei Führungsspieler und die dürfen nicht aufeinander hin hacken. Wir wollen Dinge intern regeln."

