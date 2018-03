EANS-News: C-QUADRAT INVESTMENT AG / HALBJAHRESERGEBNIS 2013 DER C-QUADRAT INVESTMENT AG

6-Monatsbericht

C-QUADRAT steigert Periodenüberschuss um 95%

Gesamterträge 29,2 Mio Euro

Periodenüberschuss 2,5 Mio Euro

Starkes Wachstum der Assets under Management auf 4,6 Mrd Euro

Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005) konnte das erste Halbjahr 2013 mit Gesamterträgen von 29,2 Mio Euro (1.HJ 2012: 21,4 Mio Euro; +36%), und einem Periodenüberschuss von 2,5 Mio Euro (1.HJ 2012: 1,3 Mio Euro; +95%) erfolgreich abschließen. Von den Erträgen entfielen 82% auf Management Fees sowie 18% auf Performance Fees.

Das Ergebnis je Aktie im 1.HJ 2013 betrug 0,56 Euro (1.HJ 2012: 0,29 Euro).

Eine positive Entwicklung ist auch bei den Assets under Management (AuM) zu verzeichnen. Die AuM sind zum 30.6.2013 auf 4,6 Mrd Euro gestiegen. Dies bedeutet eine Steigerung um 59% innerhalb der letzten 12 Monate (6/2012; 2,9 Mrd Euro) bzw. 8% innerhalb des 1. Halbjahres 2013. Grund für die starke Steigerung des verwalteten Volumens sind die positive Performance der C-QUADRAT Produkte, erfolgreiche Vertriebsaktivitäten sowie die Akquisitionen der Asset Manager BCM (London und Genf) und APM (Wien) sowie die neue Beteiligung an QC Partners in Frankfurt.

"Der Start ins Jahr 2013 ist gut verlaufen. C-QUADRAT ist sehr gut aufgestellt, die Produktpalette breit diversifiziert. Unsere Fonds haben sehr gute Performances abgeliefert. Das wird von den Investoren honoriert. Im 2. Halbjahr wollen wir unseren Fokus zusätzlich auf den Aufbau einer institutionellen Vertriebsschiene legen. Auch dem Thema Mikrofinanz werden wir zusätzliche Aufmerksamkeit widmen", ergänzt C-QUADRAT Vorstand und Unternehmensgründer Alexander Schütz.

Der Halbjahresfinanzbericht 2013 der C-QUADRAT Investment AG steht ab sofort zum Download unter www.c-quadrat.at im Bereich Investor Relations bereit.

Unternehmen: C-QUADRAT Investment AG Stubenring 2 A-1010 Wien Telefon: +43 1 515 66-0 FAX: +43 1 515 66-159 Email: c-quadrat @ investmentfonds.at WWW: www.c-quadrat.at Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: AT0000613005 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien Sprache: Deutsch

