Personalveränderungen bei den SN

Salzburg (OTS) - Ab 2. September 2013 wird die Geschäftsleitung der "Salzburger Nachrichten" um eine Person erweitert, Maximilian Dasch.

Bereits im September 2009 arbeitete er als Assistent der Geschäftsleitung und leitete seit September 2010 für drei Jahre den Bereich des Marketings. Schon seit seinem 16. Lebensjahr war der heute 30-Jährige als Praktikant tätig und erhielt umfassende Einblicke in alle Bereiche des Hauses. Nach der Matura folgte das Studium "Unternehmensführung und E-Businessmanagement" an der FH Krems, welches er mit Magister (FH) erfolgreich absolvierte. Auslandserfahrung im Verlagsmarketing der Südostschweiz Medien AG in Chur (CH) rundete seine umfangreiche Ausbildung ab.

Seine Nachfolge tritt der bisherige stellvertretende Marketingleiter Christian Lassner an. Dieser ist seit 2007 bei den SN engagiert und war maßgeblich an der Organisation, Aufbau und Entwicklung des Eventmarketingbereiches (Leonidas Gala, Businesslauf, etc.) beteiligt. In bewährter Weise wird er die Arbeit seines Vorgängers weiterführen. Die bisherige, enge Zusammenarbeit der beiden Führungskräfte liefert die ideale Basis für die Berufung von Christian Lassner als Nachfolger des Marketingleiters und ist gleichzeitig ein Signal für langfristige Lösungen und Kontinuität im Haus der "Salzburger Nachrichten".

