Illusion Traumhotel: Was machen bei fehlerhaften Hotelbeschreibungen?

Berlin (ots) - Sehr empfehlenswert! Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis! Super Strand! Gäste haben die überzeugenden Hotelbeschreibungen noch gut vor Augen, wenn sie dann vor Ort eine veraltete Unterkunft, ein überfüllter Strand und Einheitsbrei anstatt kulinarischer Highlights aus der Küche erwarten. Wenn sich der lang ersehnte Traumurlaub in einen wahren Albtraum verwandelt, dann sind immer öfter fehlerhafte oder sogar gefälschte Hotelbewertungen die Ursache allen Übels! Denn das Internet ist heutzutage die Informationsquelle Nr. 1 für die geplante Auszeit vom Alltag. Und ganz oben auf der Liste stehen die großen Hotelbewertungsplattformen wie Holidaycheck, TripAdvisor & Co. Und was im WWW noch nach Sonne, Strand und echtem Urlaubsvergnügen klang, kann sich vor Ort schnell in eine wahre Urlaubshölle verwandeln! Und zwar immer dann, wenn die Bewertungen im Netz und die Realität weit auseinander klaffen.

Falsche Hotelbeschreibungen vertreiben gute Urlaubslaune

Eine Stichprobe der ZDF-Redaktion "Wiso" (mehr Details *1) deckte es vor kurzem auf, das falsche Spiel mit den Urlaubsträumen Erholungssuchender. Gefälschte Hotelbewertungen wurden mit teilweise absurden und unwahren Inhalten bei gleich mehreren Bewertungsplattformen abgegeben. Und trotz sorgfältiger Prüfung, wie die Betreiber nicht müde werden zu betonen, kamen 50% dieser Urlaubsbeschreibungen ins Netz. Der Trend geht eindeutig hin zu einem maßgeschneiderten und individuellen Urlaub in der Ferne. Der Gang ins Reisebüro ist für viele in Zeiten von Onlinebuchungsportalen und Self-Check in längst Vergangenheit. Das Hotel, das Mietauto und auch die Flüge werden direkt über das Internet gesucht, gefunden und gebucht. Und dabei spielen die vielen Hotelbewertungen im WWW eine wichtige Rolle! Schließlich möchte man doch vorab schon wissen, was einen in der Ferne erwartet und vertraut auf die Erfahrungen anderer Reisender. Dass die es nicht immer nur gut meinen mit ihren Mitmenschen, das steht auf einem ganz anderen Blatt! Und dann ist die Enttäuschung bei der Ankunft fast schon vorprogrammiert.

Doch es geht auch anders! Urlaub wie versprochen!

Dass es auch anders geht, beweisen jedoch gleich mehrere empfehlenswerte Adresse in der Ferne. Private Vermieter präsentieren ihr Urlaubsdomizil ehrlich und im besten Licht und liefern ihren Gästen auch noch eine Fülle an Informationen und Ausflugstipps aus der Region. Auch lässt die Aktualität einer Webseite Rückschlüsse auf die Qualität der Unterkunft zu, denn je besser gewartet ein Onlineauftritt ist und umso mehr Fotos ein Bild vor Ort liefern, umso größer ist die Chance, dass die Destination nichts zu verstecken hat. Und hält, was sie verspricht! www.Kreta-Urlaub.at ist ein sehr gutes Beispiel (mehr Details *2) für eine gelungene Vorstellung im Netz. Die Anbieter halten für Interessenten nicht nur eine Fülle an Infos zur Unterkunft bereit, auch Wissenswertes zum Urlaubsland selbst geben einen perfekten Überblick über das, was einen in der Ferne erwartet. Doch nicht nur die Webseiten der Hotels entscheiden über das Reiseziel. Die Hotelbewertungen im Netz stehen, trotz Kritik, hoch im Kurs! Denn nicht alles, was man auf Holidaycheck, TripAdvisor & Co. liest, ist unwahr. Immer muss man jedoch die eigenen Erwartungen und die Erwartungen anderer beim Lesen jeder einzelnen Bewertung einfließen lassen. Und natürlich vor der Buchung auf der Homepage des Hotels oder auch der Ferienwohnung vorbeischauen! Denn dort gilt die viel gerühmte Prospektwahrheit und der unterliegen alle gewerblichen Anbieter! Auch sorgt eine Reiseschutzversicherung für ein gutes Gefühl, sollte sich der Urlaub im sonnigen Süden als ein echter Albtraum entpuppen. So kommt man zwar alles andere als gut erholt aus den Ferien zurück, aber doch zumindest ohne finanziellen Schaden. Wenn denn das Hotel und die Infrastruktur tatsächlich vom Angebot abweichen. Und beim nächsten Mal entscheidet man sich nicht sofort für den Billigstanbieter, sondern lässt sich seinen Urlaub ein wenig mehr kosten. Denn Qualität hat überall auf der Welt seinen Preis!

1* http://www.youtube.com/watch?v=4uKY2uCytdM

2* http://www.kreta-urlaub.at

