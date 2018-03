Verputzen statt verschwenden: Sima lädt zu Gratisfilm "Taste the waste"

Wien (OTS) - Im Rahmen der aktuellen Kampagne der Stadt Wien "verputzen statt verschwenden" zur Reduktion von Lebensmittelabfällen im Restmüll lädt Umweltstadträtin Ulli Sima am 29. August zur Gratis-Vorführung des aufrüttelnden Films "Taste the waste" auf den Yppenplatz nach Ottakring. Regisseur Valentin Thurn zeigt in seinem Film die globalen Zusammenhänge und Folgen der dramatischen Verschwendung von Lebensmitteln. "Wir wollen mit unserer Kampagne Bewusstsein schaffen für den sensiblen Umgang mit Lebensmitteln und konkrete Tipps zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen geben. Dies führt zur Entlastung der Umwelt und der Geldbörsen der Wienerinnen und Wiener", so Sima.

14 % des Wiener Restmülls sind genießbare Lebensmittel

Faktum ist, dass in Wien jährlich pro Haushalt Lebensmittel im Wert von über 400 Euro im Mistkübel anstatt im Magen landen. Das Problem ist ein globales: Allein innerhalb der Europäischen Union landen jährlich rund 89 Millionen Tonnen Lebensmittl im Müll. In Wien werden jährlich rund 70.000 Tonnen an genießbaren Lebensmitteln - das sind 40 kg pro Person - über den Restmüll entsorgt. Dies bedeutet, dass rund 14 % des Wiener Restmülls aus vermeidbaren Lebensmittelabfällen wie z.B. unverbrauchtem Gebäck oder Joghurt besteht. Analysen zeigen, dass viele Lebensmittel sogar vor dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum entsorgt werden. "Neben ethischen Aspekten dieser Verschwendung sind es wirtschaftliche und auch viele ökologische Auswirkungen, die unser Konsumverhalten verursacht", so Sima.

Wegschmeissen: Negative Auswirkungen auf die Umwelt

Lebensmittel benötigen entlang der gesamten Wertschöpfungskette -beginnend beim Anbau am Feld, über die Verarbeitung bis hin zum Handel - wertvolle und kostbare Ressourcen. Gleichzeitig entstehen dabei zahlreiche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt durch den Einsatz von Pestiziden oder Düngemitteln. Auch der Wasserbrauch bei der Herstellung von Lebensmitteln ist enorm. So werden durchschnittlich 15.000 Liter Wasser benötigt, um ein Kilogramm Rindfleisch zu produzieren. "Jeder einzelne Konsument kann durch sein Einkaufsverhalten, die richtige Lagerung und Planung maßgeblich dazu beitragen, dass produzierte Lebensmittel nicht sinnlos im Müll landen. Ich hoffe, dass viele Menschen unser Service-Angebot annehmen, die Tipps zur Vermeidung der Abfälle beherzigen und künftig bewusster mit unseren Lebensmitteln umgehen", so Sima, die in diesem Zusammenhang alle für den 29. August zur Filmvorführung von "taste the waste" herzlich einlädt.

Alle Tipps und Infos zur Kampagne "verputzen statt verschwenden" auf www.wenigermist.at

