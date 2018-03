EANS-Adhoc: WIENER PRIVATBANK SE / HALBJAHRESERGEBNIS DREHT MIT EUR 0,88 MIO. INS PLUS

26.08.2013

WIENER PRIVATBANK SE: HALBJAHRESERGEBNIS DREHT MIT EUR 0,88 MIO. INS PLUS

Wien, 26. August 2013. Die Wiener Privatbank erzielte trotz schwieriger Rahmenbedingungen im ersten Halbjahr 2013 eine deutliche Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. So drehte das Periodenergebnis ohne Fremdanteile von EUR -0,47 Mio. (1-6/2012) mit EUR 0,88 Mio. im ersten Halbjahr 2013 ins Plus. Während die Nachfrage im Corporate & Private Banking trotz Erholung an den Aktienmärkten verhalten blieb, wurde das Geschäftsfeld Immobilien Produkte & Dienstleistungen vor allem durch neue Immobilienbeteiligungen weiter ausgebaut. Im zweiten Quartal konnte die Wiener Privatbank zudem ihre Private Equity-Beteiligung am Self Storage-Unternehmen Mike's Box gewinnbringend veräußern.

Hauptverantwortlich für das positive Halbjahresergebnis waren das deutlich verbesserte Handelsergebnis (EUR 0,29 Mio., nach EUR -0,55 Mio. 1-6/2012) sowie das signifikant gesteigerte Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten (EUR 1,57 Mio., nach EUR 0,08 Mio. 1-6/2012). In diesem spiegelte sich der gewinnbringende Verkauf der Private Equity-Beteiligung an Mike's Box Selfstorage wider. Das Betriebsergebnis blieb infolge des rückläufigen Ergebnisbeitrags des Maklergeschäfts im Sonstigen betrieblichen Erfolg mit EUR -0,28 Mio. auf Vorjahresniveau (1-6/2012: EUR -0,26 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern drehte mit EUR 1,29 Mio. ins Plus, nach EUR -0,19 Mio. im ersten Halbjahr 2012. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf EUR 0,21, nach EUR -0,11 im Vergleichszeitraum.

Die IFRS-Bilanzsumme belief sich zum 30. Juni 2013 auf EUR 103,07 Mio., nach EUR 98,69 Mio. Ende 2012. Das Eigenkapital (exklusive Minderheiten) erhöhte sich im ersten Halbjahr leicht auf EUR 32,30 Mio., nach EUR 31,57 Mio. zum 31. Dezember 2012. Die Eigenkapitalquote kam bei rund 31 % zu liegen, nach rund 32 % Ende des Geschäftsjahres 2012. Auch die Kernkapitalquote blieb weitestgehend stabil und wurde per 30. Juni 2013 bei 234 % ausgewiesen, nach 241 % Ende des Geschäftsjahres 2012. Die Wiener Privatbank verfügt damit über eine weiterhin ausgezeichnete Kapitalausstattung.

Für das zweite Halbjahr 2013 erwartet die Wiener Privatbank eine moderate Erholung der europäischen Wirtschaft. Dieser Trend sollte eine leichte Belebung der Kerngeschäftsfelder in der zweiten Jahreshälfte zur Folge haben. Die Erwartungen an das Geschäftsfeld Corporate & Private Banking bleiben trotz Erholung der Aktienmärkte angesichts der andauernden Risikoaversion der Privatanleger verhalten. Im Geschäftsfeld Immobilien Produkte & Dienstleistungen geht das Geschäftsführende Direktorium von einer konstanten Nachfrage aus. Dementsprechend befinden sich weitere Vorsorgewohnungsprojekte und Bauherrenmodelle für den Wiener Markt in Vorbereitung.

Insgesamt erwartet das Geschäftsführende Direktorium für das Gesamtjahr 2013 eine moderate Ergebnisentwicklung. Langfristig sollen die Wachstumschancen in den Bereichen Asset Management, Vermögensverwaltung und Immobilien mit dem verstärkten Team im Verwaltungsrat und Geschäftsführenden Direktorium noch stärker als bisher genutzt werden. Langfristiges Ziel ist der Ausbau der Geschäftstätigkeit und ein weiter optimiertes Kostenmanagement.

FINANZKENNZAHLEN GEMÄSS IFRS 1. Jänner bis 1. Jänner bis 30. Juni 2013 30. Juni 2012 Zinsüberschuss in EUR 989.770 793.122 Provisionsüberschuss in EUR 1.095.642 1.137.759 Betriebsergebnis in EUR -280.098 -263.279 Ergebnis vor Steuern in EUR 1.293.741 -188.736 Periodenergebnis ohne Fremdanteile in EUR 878.950 -473.931 Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert=unverwässert) 0,21 -0,11 Durchschnittliche Anzahl der umlaufenden Aktien 4.267.838 4.268.390 30. Juni 2013 31. Dezember 2012 Bilanzsumme in EUR 103.072.274 98.692.217 Eigenkapital in EUR (ohne Fremdanteile) 32.303.341 31.569.134 Eigenkapitalquote 31 % 32 %

WIENER PRIVATBANK SE

Die Wiener Privatbank ist ein unabhängiger Spezialist für Sachwerte-Investments sowie Corporate und Private Banking mit Sitz in Wien. Das Unternehmen bietet privaten und institutionellen Kunden höchste Asset Management- und Immobilien-Kompetenz unter einem Dach. Damit deckt die Wiener Privatbank wesentliche Assetklassen einer auf langfristigen Vermögenserhalt ausgerichteten Veranlagungsstrategie mit dem speziellen Know-how langjährig erfahrener Experten ab.

