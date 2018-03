TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Tapp, tapp, tapp in die Armutsfalle", von Anita Heubacher

Ausgabe vom 26. August 2013

Innsbruck (OTS) - Die ÖVP sorgt selbst dafür, dass sie das Thema Frauenpension nicht loswird. Tatsächlich sind in Österreich dreimal so viele Frauen wie Männer von Altersarmut betroffen. Das hat sehr viel mit unserer Familienpolitik zu tun.

Im Wahlkampf feiern die Schlagwörter Hochkonjunktur. Eines davon ist "Pension". Das Wort wird plakatiert oder in den Mund genommen, von manchen geschickter als von anderen. Die ÖVP wird das Thema der Frauenpensionen nicht mehr los. Dafür sorgen nicht nur die politische Konkurrenz, sondern die eigenen Parteifreunde. Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl hat am Wochenende wieder laut darüber nachgedacht, das Pensionsantrittsalter für Frauen schon früher anzuheben. Dass sich die SPÖ dagegen sträube, sei "unsozial". Die Frauen bräuchten mehr Beitragsjahre.

Das ist nicht von der Hand zu weisen. Dann sollte die ÖVP allerdings auch damit aufhören, das traditionelle Familienbild als Ideal hinzustellen und das ewige Verharren in Teilzeitjobs zu verharmlosen.

Frauen sind in Österreich dreimal öfter von Altersarmut betroffen als Männer. Bis 2030 wird die Hälfte aller österreichischen Singlefrauen über 65 sein. Und noch zum Drüberstreuen: Wer heute 40 Jahre alt ist, mehr als 2500 Euro brutto verdient und mit 65 in Pension geht, kann mit 1300 Euro Rente rechnen. Vorausgesetzt, er war nie arbeitslos oder in Babypause.

Natürlich soll jeder die Wahlfreiheit haben, zu Hause zu bleiben oder in der Teilzeitarbeit zu verharren. Die Frage ist nur, ob jeder die Konsequenzen auch selber trägt? Die öffentliche Hand wird das Heer der von Altersarmut Betroffenen nicht auffangen können. Das müsste die Politik schonungslos sagen, wer gewollt oder ungewollt die Hälfte arbeitet oder eine lange Pause macht, bekommt die Hälfte oder weniger an Pension.

Die Gefahr der Altersarmut ist ganz eng mit der Familienpolitik gekoppelt. Nimmt man die Geburtenrate als Indikator des Erfolgs, hat die österreichische Familienpolitik versagt und beschreitet mit ihrem Fördersystem den falschen Weg. In Frankreich liegt die Geburtenrate bei zwei Kindern pro Frau, in Österreich bei 1,4. Frankreich hat sich von der traditionell verankerten, geburtenfördernden Politik hin zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf bewegt. In Frankreich besteht, ebenso wie jetzt neu in Deutschland, ab dem dritten Lebensjahr des Kindes ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Es wird nichts nützen, wir müssen umdenken.

Die "Pension" ist alles andere als gesichert, die "Pensionshöhe" alles andere als erbaulich. Dafür sorgt jede Pensionsreform, die eine gut verkaufte Einsparung ist und erst nach der Wahl wieder ansteht.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610