Neues Volksblatt: "Trilemma" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 26. August 2013

Linz (OTS) - Es ist in manchen Orten heuer ein trauriges Erntedankfest, vielen Bauern vergeht die Lust am Feiern angesichts der Schäden an der Ernte. Natürlich wird versucht, den Bauern zu helfen, gerade im Wahljahr ist Katastrophenhilfe rasch beschlossen. Neben den aktuellen Sorgen, gibt es aber auch grundsätzliche Probleme, die politisch nicht so unumstritten sind. Da gibt es einerseits die SPÖ und die Arbeiterkammer, die immer wieder das Stück "Der Bauer als Millionär" inszenieren. Es schildert das tolle Leben der Großgrundbesitzer und endet mit der Forderung nach einer Millionärssteuer. Andererseits werden die Auflagen und Erwartungen, die an die Bauern gestellt werden, immer höher. Der Tierschutz scheint manchen Institutionen wichtiger, als der Schutz der Menschen, wie die Debatte rund um den Ferkelschutzkorb zeigte. Und dann gibt es noch den Handel, der immer qualitätsvollere Produkte zu immer günstigeren Preisen möchte.

Eine Patentlösung aus diesem Trilemma gibt es nicht, aber man kann zumindest versuchen, die Tendenzen nicht zu verschärfen. Am 29. September wird auch darüber abgestimmt, welche Agrarpolitik in Österreich gemacht werden soll, ob etwa der Bauer zum Landschaftsgärtner degradiert werden soll. Und obwohl man mit Prognosen vorsichtig sein soll, gibt eine Bauernweisheit Hoffnung: Um Sankt Michael (29. September), in der Tat, gedeiht die beste Wintersaat.

