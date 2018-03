SP-Schicker: Freiheitliche Hektik unbegründet

Wien (OTS/SPW-K) - "Auch wenn wir das Projekt `Mariahilfer Straße neu` mit großem Interesse verfolgen, so liegt es in Eigenverantwortung von Planungsstadträtin Vassilakou. Die zig Fragen richten Sie bitte an unsere grünen Kolleginnen und Kollegen. Das Stadtratbüro muss die nötigen Informationen liefern", so der Wiener SP-Klubchef in einer Kurzreplik auf Aussagen von FPÖ.

Schicker weiter: "Werter Kollege Strache, werter Kollege Gudenus, geben wir doch unserer Kollegin noch etwas Zeit den Versuch zu verbessern und die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Ich bin mir sicher, sie nimmt die berechtigen Bedürfnissen und Interessen sehr ernst!"

