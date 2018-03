Greenpeace-Protest gegen Shell bei Formel 1 Grand Prix

Riskante Ölbohrungen in der Arktis müssen verhindert werden

Spa/Wien (OTS) - Greenpeace AktivistInnen protestieren heute beim Formel 1 Grand Prix auf der belgischen Spa-Francorchamps Rennstrecke gegen die arktischen Ölbohrpläne des Hauptsponsors Shell. "ARCTIC OIL? SHELL NO!" steht auf dem 20 Meter langen Transparent zu lesen, welches kurz vor dem Start über der Haupttribüne von Kletterern entrollt wurde.

Shell ist Hauptsponsor des Großen Preises von Belgien und auch jener Ölkonzern, der allen voran Milliarden in Ölbohrprogramme in Alaska und Russland investiert. 5 Milliarden Dollar steckte Shell bereits in sein "Arktis-Bohrprogramm", war aber nach einer Serie von Störfällen wie etwa einer gesunkenen Bohrinsel und einem Feuer auf einem Bohrschiff, gezwungen seine Bohrpläne an der Küste Alaskas aufzugeben. Kurz darauf verkündete Shell jedoch einen Deal mit dem russischen Staatskonzern und Ölgiganten Gazprom, um in der russischen Arktis nach Öl zu bohren.

Wie die gescheiterten Bohrversuche von Shell beweisen, sind Bohrungen aufgrund extremer Wetterbedingungen in der Region extrem riskant. Ein Ölunglück in einem derart sensiblen Ökosystem wie der Arktis wäre katastrophal. Es gibt keine wirksame Methode, um eisbedecktes Wasser von Öl zu befreien. Schon ein Unfall geringen Ausmaßes würde das sensible Ökosystem jahrzehntelang beeinträchtigen.

"Wir alle befinden uns in einem Rennen gegen Shell um eines der letzten unberührten Ökosysteme des Planeten. Ein Ölaustritt in der Arktis wäre eine Katastrophe. Wir hoffen, dass wir mit dieser Aktion möglichst vielen Menschen erreichen und sie hinter das Logo des Ölkonzerns Shell und damit auf dessen Pläne in der Arktis blicken lassen können", so Kumi Naidoo, Direktor von Greenpeace International.

Mit der heutigen Aktion beim Formel1-Rennen in Belgien nutzt Greenpeace die Aufmerksamkeit eines weltweiten Millionen-Publikums um erneut die Bedrohung der Arktis durch die geplanten Ölbohrungen von Ölkonzernen wie Shell aufzuzeigen. Die Umweltschutzorganisation und mittlerweile fast vier Millionen Menschen weltweit fordern die Errichtung eines UN-Schutzgebietes rund um den Nordpol, in dem Ölbohrungen und industrielle Fischerei verboten sind.

