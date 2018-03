Strache/Gudenus: Häupl-SPÖ trägt 50%-Mitschuld am Fiasko Mariahilfer Straße

Jedes Detail wurde von SPÖ und Grünen gemeinsam beschlossen

Wien (OTS) - "Die Kindesweglegung beim Debakel Mariahilfer Straße wird Bürgermeister Häupl nicht gelingen, haben doch SPÖ und Grüne sowohl in den Bezirken 6 und 7 als auch im Gemeinderat jeden Beschluss für ihr voll in die Hose gegangenes Prestigeprojekt gemeinsam getroffen", sagt der Wiener FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Von einer "Alleinverantwortung Vassilakous", wie es Häupl so spritzig ausgedrückt hat, kann also keine Rede sein.

"Jedes Detail wurden in den von SPÖ und Grünen regierten Bezirken Mariahilf und Neubau akkordiert, im Verkehrsausschuss des Gemeinderates und im Gemeinderat selbst haben SPÖ und Grüne alle notwendigen Beschlüsse abgenickt, FPÖ-Anträge dagegen abgelehnt und so dem sündteuren Chaos-Projekt den Weg geebnet", ergänzt der Wiener FPÖ-Obmann und stv. Bundesobmann Mag. Johann Gudenus. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

0664/1307815