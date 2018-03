Über 4000 Kinder bei "Rein ins Rathaus!" 2013

Die Bilanz der elften Kinderstadt im Rahmen des wienXtra ferienspiels

Wien (OTS) - Eine Woche lang gaben Kinder im Wiener Rathaus den Ton an. Mit viel Einsatz und jeder Menge Spaß gestalteten, verwalteten und regierten die Ferienkids ihre eigene Stadt. Jobs suchen, Holli-Cents verdienen, Steuern zahlen, in der Regierung mitreden oder als kritische JournalistInnen die Geschehnisse kommentieren - die BürgerInnen der Kinderstadt hatten viel zu tun. Absolute Programm-Highlights waren die Treffen mit echten PolitikerInnen, die täglichen Wahlen und das große Kinderstadtfest.

Kinder an die Macht

Auch die Politik lag bei Rein ins Rathaus! ganz in Kinderhänden. Täglich um 14:00 traten die BürgerInnen an die Wahlurnen. Wer die beste Kampagne führte hatte gute Chancen, die Kinderstadt als BürgermeisterIn oder StadträtIn mitzuregieren. Unterstützt wurde die Regierung auch von freien Abgeordneten und natürlich durfte auch die Opposition nicht fehlen. Insgesamt übten in dieser Woche über 40 Kinder Regierungsämter aus, beschlossen 16 Gesetze, zehn Verordnungen und ein neues Verfassungsgesetz, das BürgerInnen die Möglichkeit eines Volksbegehrens einräumt.

Feiern in der Kinderstadt

Ein echtes Highlight war das große Kinderstadt-Fest am Freitagnachmittag. Jugendstadtrat Christian Oxonitsch eröffnete die Feier: "Es ist beeindruckend mit welchem Einsatz Ihr Eure Stadt verwaltet und betreibt. Viele Themen und Herausforderungen mit denen Ihr dabei konfrontiert seid, sind sehr ähnlich wie die der erwachsenen PolitikerInnen im Rathaus. Ich danke allen MitarbeiterInnen von wienXtra und natürlich allen Kindern für diese gelungene elfte Kinderstadt!"

Unter den Festgästen waren 500 BürgerInnen der Kinderstadt und auch erwachsene Stadt-PolitikerInnen, die die Gelegenheit nutzten, sich mit den Kindern über politische Arbeit und wichtige Themen wie Steuern, Verkehr oder soziale Anliegen auszutauschen. Coole Tanzshows, eine extravagante Modeschau und eine öffentliche Stadtratssitzung machten die Feier für alle zum echten Erlebnis.

