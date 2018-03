Rauch: SPÖ-Panik dokumentiert rote Inhaltsleere

Null-Bilanz von Heinisch-Hosek spricht Bände - ÖVP für neuen Aufbruch

Wien (OTS) - "Die SPÖ dokumentiert auch heute ihre Inhaltsleere und macht deutlich, dass sie unter akuten Panikattacken leidet", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den beiden SPÖ-Ministern, die seit Tagen von Panikanfällen gebeutelt werden. Verständlich, so Rauch: Heinisch-Hosek hat eine Null-Bilanz als Ministerin vorzuweisen und Hundstorfer hat kein Konzept, den steigenden Zahlen der Mindestsicherungs-Bezieher in Wien zu entgegnen. "Die rote Verunsicherungskampagne beim Thema Pensionen entlarvt die Inhaltsleere der Genossen. Anstatt mit konkreten Ideen für die Zukunft Österreichs zu punkten, erzählen die müden Genossen lieber Märchen. Die ÖVP hat mehrfach klargestellt: keine Erhöhung des gesetzlichen Antrittsalters in der nächsten Legislaturperiode. Daran ändern auch lahme SPÖ-Märchen nichts." Österreich habe sich jedenfalls mehr als diese SPÖ-Verunsicherungskampagne verdient: "Es braucht mehr für unser Land. Gefragt sind Konzepte und Ideen für die Zukunft. Niemand hat bessere Konzepte, als Michael Spindelegger und die ÖVP. Wir packen die Herausforderungen an und drücken uns nicht vor Verantwortung. Wir wollen einen neuen Aufbruch - wir wollen mehr herausholen für die Österreicher. Darum ist Michael Spindelegger der bessere Kanzler für Österreich." ****

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis: ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien, Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at, www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp, www.facebook.com/hannes.rauch, www.twitter.com/hannes_rauch