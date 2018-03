FPÖ beantragt Sondersitzung des Verkehrsausschusses zur Mariahilfer Straße

Antworten noch vor der Wahl notwendig

Wien (OTS) - Da die von der ÖVP angekündigte Sondersitzung des Gemeinderates erst nach dem 29. September stattfindet, wird die FPÖ wie versprochen eine Sondersitzung des Verkehrsausschusses beantragen, welche noch vor dem Wahltag über die Bühne gehen wird. "Die Wiener Bevölkerung hat ein Recht darauf, die Positionen der einzelnen Parteien zum biblischen Verkehrschaos auf der Einkaufsmeile klipp und klar zu erfahren", sagt dazu FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Vor allem das genante Herumlavieren der SPÖ, die von dem in trauter Zweisamkeit mit den Grünen durchgedrückten Chaos-Projekt auf einmal nix mehr wissen will, muss beendet werden.

Die FPÖ kann die Sondersitzung kraft ihrer Mandatsstärke alleine erzwingen und will unter anderem folgende Fragen beantwortet wissen:

-Wie viele Millionen wird das Projekt dem Steuerzahler gekostet haben, wenn die rote Busspur wieder runtergekratzt wurde?

-Warum wird das Fiasko mit Ansage nicht aus den Parteikassen von SPÖ und Grünen bezahlt?

-Wie hoch sind die zusätzlichen Lärm-, Abgas- und Umweltbelastungen durch das Stau-Chaos rund um die Mariahilfer Straße?

-Wie hoch ist der Schaden für die ansässigen Geschäftsleute durch Negativschlagzeilen, Kundenschwund oder verlängerte Lieferwege? -Warum wurden die Warnungen von Kaufleuten, Anrainern, Besuchern, Verkehrsexperten, Wiener Linien und FPÖ vor dem schwachsinnigen Projekt vom Tisch gewischt?

"Die Antworten darauf gibt es noch vor dem 29. September und können so noch in die Wahlentscheidung einfließen", kündigt Mahdalik an. (Schluss)otni

