4. Cup von "Fußball hat viele Gesichter": Kicken gegen Rassismus

SP-Bayr: Über 100 Wiener Mannschaften unterstützen Initiative

Wien (OTS/SPW-K) - Zum bereits 4. Mal lud die Initiative "Fußball hat viele Gesichter" am Samstag zum beliebten "Fußball hat viele Gesichter"-Cup, bei dem mit fairem und engagiertem Fußball ein klares Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit gesetzt wurde. Sportlichen Einsatz für ein friedliches Miteinander in der Stadt und Fairness, nicht nur am grünen Rasen, zeigten PolitikerInnen, SportlerInnen und engagierte Fußball-Teams auf der Hohen Warte.

Initiatorin und Nationalratsabgeordnete, Petra Bayr, über das erfolgreiche Turnier der Kampagne "Fußball hat viele Gesichter":

"Auch der 4. Fußball hat viele Gesichter-Cup war von Fairplay, Spaß und tollen sportlichen Leistungen geprägt. Ich bin sehr stolz darauf, dass bereits über 100 Wiener Fußballmannschaften unsere Initiative unterstützen und sich damit zu einem Miteinander und zu Antirassismus bekennen."

Insgesamt stellten sich 18 Teams beim vierten Cup von "Fußball

hat viele Gesichter" der sportlichen Herausforderung und begeisterten Fans und Publikum. Als Siegermannschaft ging dabei das Team " V.I.Pinoy " hervor, welches mit Pokalen und Urkunden belohnt und gebührend gefeiert wurde." V.I.Pinoy " ist eine Mannschaft die hauptsächlich aus philippinischen Jugendlichen besteht.

Für die SPÖ spielten neben der Nationalratsabgeordneten Petra Bayr auch Gemeinderat Peter Florianschütz, Nationalratskandidat Sepp Stranig, Gemeinderat Christoph Peschek und Alexander Sollack von der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen.

Nach einem aufregenden und spannenden Spieltag waren sich alle einig, dass dieses Turnier ein lebhaftes Zeichen dafür ist, dass ein gutes Miteinander aller in Wien lebender Menschen wesentlich für die Lebensqualität in der Stadt ist.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag.a Carina Gröller, BA

Pressesprecherin

Tel.: (01) 4000-81 922, Mobil: +43 676 8118 81 922

carina.groeller @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at