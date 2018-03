Pensionen - Hundstorfer zu Leitl: 315.000 Frauen zu verunsichern ist unsozial

Vorzeitiges Anheben des Frauenpensionsalters kommt mit der SPÖ nicht in Frage - Pensionsreform-Modell der Wirtschaftskammer nicht finanzierbar

Wien (OTS/SK) - Zu den heute gegenüber der APA getroffenen Aussagen von Wirtschaftskammerpräsident Leitl sagt Sozialminister Rudolf Hundstorfer, dass von einer vorzeitigen Anhebung des Pensionsalters 315.000 Frauen ab 45 Jahren betroffen wären. "Es nicht unsozial, sich an die in der Verfassung festgeschriebene Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters ab 2024 zu halten, sondern hunderttausende Frauen in Österreich zu verunsichern - das ist unsozial", betont der Minister. Der WKÖ-Präsident hatte sich einmal mehr dafür ausgesprochen, das Frauenpensionsalter vorzeitig anzuheben. "Leitl bestätigt damit die Aussagen von ÖVP-Chef Spindelegger vor einigen Wochen in den 'Vorarlberger Nachrichten', zu denen übrigens immer noch eine Klarstellung aussteht", sagt Hundstorfer. ****

Schon jetzt ist nur jede dritte Frau zwischen 55 und 64 Jahren erwerbstätig. Viele Frauen sind im Dienstleistungssektor tätig und finden dort ab einem gewissen Alter nur mehr schwer eine Arbeit. Fast jede zweite Frau geht aus der Arbeitslosigkeit oder aufgrund einer Erkrankung in Pension. "Ein Anheben ab 2014, wie die ÖVP das will, würde 30.000 zusätzliche Arbeitslose und 500 Mio. Euro Zusatzkosten für die Arbeitslosenversicherung bedeuten", erklärte der Minister. "Aber alle diese Argumente zählen für die ÖVP nichts. Das Thema ist immer noch nicht vom Tisch", kritisiert Hundstorfer. Anzunehmen sei, dass Leitl, der ja auch Taktgeber bei der Kritik am Wirtschaftsstandort Österreich ist, bei der ÖVP auch den Takt bei den Frauenpensionen angibt. "Offensichtlich will die ÖVP das vorzeitige Anheben des Frauenpensionsalters so rasch als möglich umsetzen. Fest steht: Mit uns kommt das nicht in Frage." (Schluss) bj/kg

