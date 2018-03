Sima/Derfler: Gemeinsam garteln auch in der Brigittenau

Nachbarschaftsgarten "Löwenzahn" bringt gemeinschaftliches Natur- und Gartenerleben ins Grätzel

Wien (OTS) - Im Nachbarschaftsgarten "Löwenzahn" in der Hellwagstraße sprießt und gedeiht es bereits prächtig - reife Tomaten, Zucchini, duftende Kräuter und bunte Blumen aller Art erfreuen die Gärtnerinnen und Gärtner. Mit Unterstützung der Stadt Wien, dem Bezirk und der Gebietsbetreuung haben sich gartenbegeisterte GrätzelbewohnerInnen ihren Traum erfüllt und einen Garten mit 30 Einzel- und weiteren Gemeinschaftsbeeten angelegt. "Es ist schön zu sehen, wie sich der Nachbarschaftsgarten entwickelt, gemeinsam garteln verbindet und dies spürt man gerade in diesem Garten sehr eindrucksvoll", gratuliert Umweltstadträtin Ulli Sima bei ihrem Besuch im Garten "Löwenzahn" den Gärtnerinnen und Gärtnern. "Wir unterstützen gemeinschaftliche Initiativen wie diese bereits seit 2010 mit einer Basisförderung und haben nun schon rund 20 Projekte mitfinanziert. Darüber hinaus gibt es auch viele private Initiativen, die wir auch mit Knowhow und Sachleistungen unterstützen", so Sima.

"Das Projekt des Gemeinschaftsgartens trägt einem der derzeitigen gesellschaftlichen Trends, nämlich dem nach selbst angebauten und gezogenen Obst und Gemüse, Rechnung. Das gemeinsame Garteln soll aber nicht nur die Zurück zur Natur - Bewegung unterstützen, sondern auch die Kommunikation und den gesellschaftlichen Zusammenhalt der beteiligten BezirksbürgerInnen", so Bezirksvorsteher Hannes Derfler. "Gemeinschaftsgarteln hat wichtige positive Komponenten, es fördert das Wir, gleichzeitig gewährleistet es Naturbezug auch im urbanen Bereich", ergänzt Gemeinderat Erich Valentin.

Gemeinschaftlich garteln verbindet

Immer mehr StadtbewohnerInnen sehnen sich nach einem Stück Grün, wo sie aktiv Natur erleben können, frisches Obst und Gemüse genießen und nicht zuletzt ihre Hände in der Erde spüren können. Menschen verschiedener Herkunft und verschiedenen Alters bepflanzen gemeinschaftlich Beete, haben einen neuen sozialen Treffpunkt und ernten gesundes regionales Obst und Gemüse.

Von der Idee zur Umsetzung: Der Gemeinschaftsgarten Löwenzahn

Auf einer circa 300 m2 großen und bisher wenig genutzten Wiesenfläche bei der U6-Trasse in der Hellwagstraße entstanden rund 30 Beete mit je 4 m2 für gartenbegeisterte GrätzelbewohnerInnen. Grundeigentümer der Fläche sind die Wiener Stadtgärten (MA 42). Die Idee für einen Gemeinschaftsgarten im 20. Bezirk stammt von engagierten BewohnerInnen, die Umsetzung wurde von der Gebietsbetreuung (GB*2/20) in Kooperation mit dem Projekt "Gesunde Brigittenau" realisiert. Der Garten wurde von der Stadt Wien gefördert, der Bezirk hat die Finanzierung des Gartenzaunes übernommen. Die neuen GärtnerInnen wurden unter allen InteressentInnen per Los ausgewählt. Darüber hinaus wurden auch Gemeinschaftsbeete mit Beerensträuchern geschaffen, von denen alle BesucherInnen des Gartens naschen können. Der Name des Gemeinschaftsgartens soll an einen Roman der Schriftstellerin Else Feldmann, die im 20. Bezirk gelebt hat, erinnern.

Rund 20 von der Stadt Wien unterstützte Nachbarschaftsgärten

Unter dem Motto "Gemeinsam Garteln verbindet" fördert die Stadt Wien seit 2010 Nachbarschafts- und Gemeinschaftsgärten. Denn die Gärten sind nicht nur eine Bereicherung der Grünflächen in den Bezirken, sondern fördern auch das Miteinander und die Nachbarschaft in den Grätzeln. Rund 20 gemeinschaftliche Gartenprojekte wurden mit Unterstützung der Basisförderung bereits umgesetzt, etliche sind gerade im Entstehen.

Unterstützt wird ein Projekt pro Bezirk mit 3.600 Euro. Darüber hinaus bieten die Wiener Stadtgärten (MA 42) den Hobbygärtnerinnen und -gärtnern ihr Fachwissen an. Bei vielen Projekten wird auch torffreie Komposterde von der MA 48 mit dem klingenden Namen "Guter Grund" zur Verfügung gestellt.

Wiener Stadtgärten: Anlaufstelle für Förderungen

Für interessierte Wienerinnen und Wiener wurde eine zentrale Anlaufstelle zum Thema Förderung von Nachbarschaftsgärten bei den Wiener Stadtgärten eingerichtet:

Telefon: 01 4000-8042 oder -42040 E-Mail: post @ ma42.wien.gv.at Eine Broschüre "Gemeinsam Garten verbindet - Gemeinschaftsgärten in Wien" kann bei den Wiener Stadtgärten bestellt werden. Gartentelefon: 01 4000 8042 Alle Infos zu Nachbarschaftsgärten in Wien: www.natuerlich.wien.at

