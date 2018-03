Terminerinnerung: PK Katzian/Hundstorfer: Arbeitszeit - so flexibel ist Österreich"

Wien (OTS/FSG) - Österreichs Beschäftigte beweisen Flexibilität, ihr Arbeitspensum liegt weit über dem internationalen Durchschnitt, sowohl was die Tagesarbeitszeit als auch was die Wochenarbeitszeit betrifft.

In einer Pressekonferenz werden Wolfgang Katzian, Vorsitzender der FSG (Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen) im ÖGB, Soziminister Rudolf Hundstorfer, Alfred WALTER, Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrats Zizala Lichtsysteme GmbH, und Manfred Klausberger, stv. Betriebsratsvorsitzender BMW Motoren GmbH, erklären, warum keine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit zu Lasten der ArbeitnehmerInnen erfolgen soll.

Ort: Cafe Griensteidl, Karl Kraus Saal, Michaelerplatz 2,

1010 Wien

Datum: Montag, 26.8.2013

Zeit: 10.30 Uhr

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen!

