Heinisch-Hosek: Fordere klare Worte des Vizekanzlers zum Frauenpensionsalter

ÖVP spielt immer noch mit dem Gedanken, im Jahr 2014 das Antrittsalter anzuheben

Wien (OTS/SK) - "Die ÖVP spielt immer noch mit dem Gedanken, im nächsten Jahr für 315.000 Frauen Verschlechterungen beim Pensionsantrittsalter vorzunehmen", kommentiert Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek die Aussagen von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl, der wieder über eine Anhebung des Frauenpensionsalters ab 2014 nachdenkt.****

"Gerade ältere Arbeitnehmerinnen haben oft große Probleme, auf dem Arbeitsmarkt behalten zu werden oder bei der Jobsuche erfolgreich zu sein. Hier sollte Wirtschaftskammerpräsident Leitl aktiv werden und dafür sorgen, dass altersadäquate Arbeitsplätze vorhanden sind", so Heinisch-Hosek. Denn fast jede zweite Frau gehe aus Arbeitslosigkeit oder Krankheit in Pension. Das gesetzliche Pensionsantrittsalter von Frauen vor 2024 frühzeitig anzuheben, wäre da also ein völlig falscher Schritt.

"Ich fordere ein, dass der Vizekanzler und ÖVP-Obmann nun ein für alle Mal deutliche Worte findet und darüber aufklärt, wie es denn die ÖVP mit dem Frauenpensionsantrittsalter hält. Wir als SPÖ haben schon längst klargestellt, dass sich die 315.000 betroffenen Frauen auf uns verlassen können", so Heinisch-Hosek zum Schluss. (kg/ps)

