Lehrer: BZÖ-Haubner: "Leicht durchschaubares Wahlkampfgetöse Mitterlehners"

"Notorische Bremser für ein neues Lehrerdienstrecht sitzen ausschließlich in der ÖVP und innerhalb der Lehrergewerkschaft"

Wien (OTS) - "Wer es glaubt, wird selig. Das ist nur ein erneutes leicht durchschaubares Wahlkampfgetöse Mitterlehners". Mit diesen Worten kommentierte BZÖ-Bildungssprecherin Abg. Ursula Haubner, die Ankündigung des Wirtschaftsministers im heutigen "Kurier" (OÖ-Ausgabe), eine härtere Gangart gegenüber der Lehrergewerkschaft einlegen zu wollen.

"Hätte die ÖVP ein echtes Interesse, ein neues und zukunftsfittes Dienst- und Besoldungsdienstrecht für die Lehrer in Österreich zu installieren, stünde man derzeit nicht bei Verhandlungsrunde 33. Übrigens hat Mitterlehner bereits am 30. Juli 2013 in den "Oberösterreichischen Nachrichten", auf eine rasche Lösung beim Lehrerdienstrecht gedrängt und der Minister nahm da auch die Gewerkschaft voll in die Pflicht. Zu diesem Zeitpunkt hatten Regierung und Lehrer-Gewerkschaft auch schon 32 Verhandlungsrunden hinter sich. Was soll man nun dazu noch sagen?", fragte Haubner und abschließend: "Die notorischen Bremser für ein neues Lehrerdienstrecht sitzen ausschließlich in der ÖVP und innerhalb der Lehrergewerkschaft und das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern - Wahlkampf hin oder her."

