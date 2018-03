SPÖ Wien-Jugendwahlauftakt: Der rote Herbst kann kommen!

Wien (OTS/SPW) - JungpolitikerInnen, UnterstützerInnen, KandidatInnen, der Wiener Bürgermeister, der österreichische Arbeits-und Sozialminister und viele mehr trafen sich Samstag Abend auf der Summer Stage, um gemeinsam den Wahlkampf der Wiener SPÖ-Jugend offiziell einzuläuten. Präsentiert wurde die neue App Redar. Rote Sonnenbrillen stellten sich endgültig als das "Must Have" der Sommer/Herbst-Saison 2013 heraus. Die Stimmung war bestens, die Ziele sind klar. Keine Frage: Der rote Herbst kann kommen!****

"Mein Traum, mein politisches Ziel, meine Vision ist, dass es keine jungen Menschen mehr ohne Ausbildung gibt", sagte der Wiener SPÖ-Spitzenkandidat für die Nationalratswahl, Bundesminister Rudolf Hundstorfer. Und dabei sei völlig egal, ob Mittelschule oder Lehre, HTL oder HAK, hier geboren oder zugezogen. Nun gehe es jedenfalls um die Zukunft unseres Landes und die Frage "Wird sie demokratisch oder neoliberal?"

Auf das Thema Bildung ging auch Christoph Peschek ein: "Es darf nicht die Brieftasche der Eltern entscheiden!", betonte er. Und: "Es braucht eine fundmentale Bildungsreform. Nicht - so wie es die ÖVP will - ein Bildungssystem aus dem 19. Jahrhundert. Wir wollen, dass alle gleiche Chancen haben. Weil jeder Mensch gleich viel wert ist!", sagte Peschek unter großem Applaus. Er rief auf, mutig und visionär in die Wahlauseinandersetzung zu gehen: "Losmarschieren! Auch gegen eine Büffelherde, weil: Die Menschen brauchen uns!"

Marina Hanke stellte klar, dass "Politik sehr wohl begeistern kann". Es gehe jedoch darum, auf die Lebensrealität der jungen Menschen einzugehen. Etwa bei Fragen des Wohnens (Kosten) oder bei den Jobchancen (Stichwort: gering oder unbezahlte Praktika, etc.) Und: Klar machen, dass man verändern kann und muss! Denn: "Europa drohen zwei verlorene Generationen - zerstört durch Neoliberalismus. Das darf nicht passieren!"

"Updates" gab Marcus Gremel zum Besten. Konkret fürs Familienleben, für den Datenschutz und fürs Asylsystem. Den bezahlten Papamonat sieht er als "Türöffner für die Väterkarenz". Im Internet geht es ihm darum, selbst über Daten bestimmen, auf Delete drücken zu können. Beim Gratis-Kindergarten sei Wien Vorbild. Dieser müsse nun auf ganz Österreich umgelegt werden.

Michael Häupl sprach sich klar gegen den "12 Stunden-Arbeitstag" und die "Schule des Herrn Neugebauer" aus. Die Erfahrungen von sechs Jahren Schwarzblau ab 2000 seien mehr als genug, stellte er klar. Er erinnerte an die "höchste Arbeitslosigkeit - und das in Zeiten der Hochkonjunktur". Für die Jungen sei dieses Jahr 2000 jedoch schon weit weg, Geschichte. Sein Appell an die Jugendlichen: "Sorgt dafür, dass es Geschichte bleibt!" Denn: "Ein zweites solches Experiment kann sich Österreich nicht leisten!"

