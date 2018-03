Die UNO kommt ins Rathaus

Wien (OTS) - In den kommenden Tagen erhält das Wiener Rathaus hohen internationalen Besuch: Als erster UN-Generalsekretär bekommt Ban Ki-moon am 29. August das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Wien von Bürgermeister Michael Häupl verliehen. Sein erster Besuch in der Bundeshauptstadt ist dies freilich nicht, denn neben New York, Genf und Nairobi ist in der Wiener UNO-City einer der vier permanenten Amtssitze der Vereinten Nationen beheimatet. Ban steht seit 2007 an der Spitze der UNO (United Nations Organisation).

Wien ist international

Seit 1979 ist das Vienna International Centre (VIC) in der UNO-City Sitz 15 verschiedener UNO-Einrichtungen. Dazu zählen unter anderem die UNIDO (Industrielle Entwicklung), IAEO (Atomenergieorganisation) und UNHCR (Flüchtlingskommissariat). Der Gebäudekomplex steht auf einer Grundfläche von über 170.000 Quadratmetern und erreicht mit bis zu 28 Stockwerken eine Höhe von 120 Metern. Die Bürotürme in ihrer Form eines Ypsilons sind längst charakteristischer Bestandteil der Wiener Skyline. Nach den Plänen des österreichischen Architekten Johann Staber auf dem Gelände des Donauparks errichtet, wurde das VIC den UN-Organisationen für die Dauer von 99 Jahren zu einer symbolischen Miete von einem Schilling (nun sieben Cent) pro Jahr übergeben. Neben ihrer bedeutungsvollen internationalen Funktion ist die UNO auch eine wichtige Arbeitgeberin. Heute arbeiten über 4.000 Beschäftigte aus mehr als 100 Ländern im VIC. Etwa ein Drittel davon sind aus Österreich.

Wien ist aber auch Sitz der OPEC (erdölexportierende Länder) und OECD (wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) und 18 weiterer internationaler Organisationen. Jährlich siedeln sich über 100 internationale Betriebe hier an. Eine Vielzahl internationaler Tagungen, ExpertInnentreffen und Konferenzen findet jedes Jahr in Wien statt. 2012 waren es 3.376 Kongresse und Firmenveranstaltungen (ein Rekord!), die die Bundeshauptstadt als Austragungsort wählten. Daraus resultierten über 1,5 Millionen Nächtigungen. Zum achten Mal in Folge wies das Ranking der ICCA (International Congress and Convention Association) Wien 2012 als Nummer eins der gefragtesten Destinationen für internationale Kongresse aus.

Beliebt und smart

Mit der Attraktivität Wiens beschäftigt sich eine Vielzahl von Rankings. Ausschlaggebend sind für die Bundeshauptstadt vor allem die zentrale europäische Lage und die vielfältigen Kulturgüter. 2012 wurde Wien zum vierten Mal in Folge vom internationalen Beratungs-Unternehmen Mercer zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. Wiens Sicherheit, die Gesundheits-, Bildungs-, Wohn- und Verkehrsangebote sowie andere öffentliche Dienstleistungen sind auch international hoch angesehen. Die Stadt investiert in Zukunftsbereiche wie Innovation und Nachhaltigkeit, Smart Governance und Smart Living, was zum nächsten Spitzenplatz einer Rangliste führte: Im ersten globalen "Smart City Ranking" des amerikanischen Klimaexperten Boyd Cohen im Jänner 2012 konnte Wien den ersten Platz erreichen. (Schluss) tai

