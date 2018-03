ORF-III-Dokumontag mit der Copacabana und Capri sowie Teil 2 des Porträts über Martin Luther King

Am 26. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Montag, dem 26. August 2013, blickt ORF III noch einmal zurück in die 60er Jahre und zeigt zwei weitere Teile der Reihe "Strände der Sixties". "Bossa Nova im Blut" erzählt um 20.15 Uhr die Geschichte der Copacabana, des Strandes von Rio de Janeiro, der in den 60er Jahren zum Ziel zahlreicher Touristen aus aller Welt wurde, bis 1964 ein Militärputsch das politisch-gesellschaftliche Klima in Brasilien radikal verändert. Um 21.05 Uhr steht in "Jetset exklusiv" Italiens Mittelmeerinsel Capri im Mittelpunkt, die stets ein Hauch von Luxus umwehte - von der blauen Grotte bis zu den prächtigen Villen, von den Cafés an der Piazzetta bis zum Pool am Canzone del Mare. Mit dabei: Brigitte Bardot bei den Dreharbeiten zu "Die Verachtung", Jackie Kennedy im Motorboot von Riva, Onassis und die Callas auf ihrer Jacht und nicht zuletzt Kirk Douglas in Hemdsärmeln.

Der weitere Abend bleibt ebenfalls den 60er Jahren verhaftet und widmet sich ganz den Emanzipationsbewegungen der schwarzen amerikanischen Bevölkerung. Um 21.50 Uhr zeigt ORF III den zweiten Teil der Dokumentation "Dr. King, Bürgerrechtler", das politische Porträt des Bürgerrechtlers Martin Luther King von 1963 bis zu seiner Ermordung 1968. In dieser Zeit erlebte die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA ihren Höhepunkt, ebenso wie die politische Karriere Martin Luther Kings, der als führender Kopf der Bewegung gilt. Um 22.45 Uhr folgt der zweite Teil der Dokumentation "Der lange Weg zur Freiheit: Die afroamerikanischen Patrioten". Dieser Dokumentarfilm zeichnet anhand von Originaldokumenten die wechselvolle Geschichte der schwarzen US-Soldaten nach, erzählt von ihren Träumen und Hoffnungen, Niederlagen und Heldentaten.

