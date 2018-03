FPÖ-Kickl: Fellner-"Österreich" wieder einmal voll daneben

Strache hat sich in keinster Weise von Haider distanziert

Wien (OTS) - "Die Schlagzeile, die in der Online-Ausgabe der Tageszeitung Österreich zu lesen ist, spiegelt in keinster Weise den Inhalt des mit dem FPÖ-Parteichef geführten Interviews wieder. Sie dreht vielmehr Strache das Wort im Mund um", reagierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl empört auf die an den Haaren herbeigezogene Meldung: "Strache geht auf volle Distanz zu Haider".

"Diese Aussage ist frei erfunden", betonte Kickl, der Fellner vorwarf nach dem Motto "Recherche kann die schönste Geschichte kaputt machen" zu operieren. Strache habe im Interview den Verdacht geäußert, dass die damalige Partei-Spitze bei Eurofighter mit kassiert habe. "Die damalige FPÖ-Spitze war aber nicht Jörg Haider sondern Riess-Passer, Grasser, Scheibner und Co", betonte Kickl. So habe Strache damals den Eindruck gehabt, dass sich die Parteispitze an die ÖVP verkauft habe und dass sie keine freiheitlichen Grundsätze mehr lebe.In diesem Zusammenhang habe Strache auch auf die Verbindungen von Stronach mit Grasser und Vranitzky hingewiesen.

Genau das habe Strache im Interview mit Wolfgang Fellner auch gesagt, betonte Kickl und zeigte sich erstaunt darüber, dass ein alter Politprofi wie Fellner entweder "vergessen" hat, dass der damalige Parteichef eben nicht Jörg Haider war oder einfach entgegen den expliziten Aussagen Straches in freier Assoziation nachgeholfen habe. Offenbar sei beim Österreich-Chef hier wieder einmal der Drang zu einer reißerischen Schlagzeile weit stärker als das journalistische Verantwortungsbewusstsein. Diese Form des journalistischen Zugangs habe "Österreich" in der Vergangenheit bereits kostspielige Entgegnungen und Richtigstellungen eingebrockt, zeigte sich Kickl betrübt über die mangelnde Lernfähigkeit bei "Österreich".

