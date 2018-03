TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Inflation der TV-Politduelle", von Alois Vahrner, Ausgabe vom 25. August 2013

Duelle jeder gegen jeden, im Studio oder sogar im Auto: Österreichs Parteichefs sind bis zur Wahl im TV omnipräsent.

Innsbruck (OTS) - Während Deutschland mit zwei Fernseh-Wahlduellen auskommt, liest sich die Abfolge der österreichischen TV-Duelle fast wie der Spielplan der Fußball-Bundesliga.

Nachdem die Spitzenkandidaten bei Puls 4 bereits ihr Rezept für Österreich aufgekocht haben (das Testessen läuft für die Bürger dann wohl in der nächsten Legislaturperiode), wird es in den nächsten Wochen für Politmuffel eng. Die Parteichefs werden auf den rotweißroten TV-Sendern quasi dauerpräsent sein.

Am Montag steigt bei Puls 4 das erste Kanzlerduell zwischen SPÖ-Chef Werner Faymann und ÖVP-Chef Michael Spindelegger, danach folgen fünf Wahlarenen mit jeweils einem Spitzenkandidaten sowie eine Runde mit den Oppositionschefs. ATV hat am 2. September eine zweistündige Sendung mit allen sechs Chefs der im Parlament vertretenen Parteien, wobei Kanzler und Vizekanzler sich auf eigenen Wunsch separat gegenübersitzen und nicht an der Elefantenrunde teilnehmen. Den Vogel schießt der ORF ab, der ab Donnerstag 15 (!)Zweierduelle sowie eine Schlussrunde angesetzt hat. Zudem wird es bei "Am Punkt" Runden mit Neu- und Kleinparteien geben. Bei der "Wahlfahrt" wird noch jeder Spitzenkandidat einen Tag lang begleitet. Deutschland, das am 22. September und damit eine Woche vor Österreich wählt, kommt hingegen mit einem einzigen großen Kanzlerduell Angela Merkel gegen Peer Steinbrück aus. Dieses wird von ARD, ZDF, RTL und ProSieben (mit Stefan Raab) gemeinsam moderiert und am 1. September ausgestrahlt. Am Tag darauf folgt in der ARD noch der Dreikampf der drei anderen Parlamentsparteien.

Hieße Quantität der Duelle auch mehr Informations-Qualität für die Wählerinnen und Wähler, wäre Österreich den Deutschen ja um Welten voraus. Die Gefahr ist aber, dass diese Flut an politischem Gezänk den ohnehin schon hohen Frust steigert und die Wahlbeteiligung noch weiter sinkt.

