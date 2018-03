BZÖ-Widmann:" Wirtschaftsstandort Österreich durch SPÖ und ÖVP am Sand"

"Mediale Schlammschlacht von SPÖ und ÖVP über Wirtschaftsstandort schadet Österreich"

Wien (OTS) - "Durch den konturlosen Faymann-Spindelegger-Kurs der letzten Jahre ist der Wirtschaftsstandort Österreich am Sand, denn er wurde von SPÖ und ÖVP weder gestärkt noch zukunftsfit gemacht", stellte heute BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann zu den neuerlichen gegenseitigen rot-schwarzen Schuldzuweisungen fest. "Es ist Realität, dass Österreich permanent im internationalen Standortwettbewerb an Boden verliert. Anstatt Österreich wieder an die Spitze zu bringen, streiten SPÖ und ÖVP und das ist für den Wirtschaftsstandort nicht gerade förderlich", so Widmann weiter.

"Unser Land braucht daher rasch eine Reformoffensive und keine mediale Schlammschlacht von SPÖ und ÖVP. Mit gegenseitigen Schuldzuweisungen, Spott und Häme kann man nämlich nichts gewinnen -im Gegenteil: Dadurch gefährdet man weiter den Wirtschaftsstandort und mittelfristig auch tausende Arbeitsplätze", betonte Widmann.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ