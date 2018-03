Haubner: SPÖ hat sich in vergangen Jahren weder für Unternehmer noch für Standort interessiert

Gedächtnisverlust bei SPÖ: Keine einzige Betriebs-Entlastung in roten Programmen - Ohne ÖVP & Wirtschaftsbund wäre Standort nicht top sondern durch SPÖ ausgehungert

Wien, 24. August 2013 (OTS) - "Die SPÖ hat sich in den vergangenen fünf Jahren weder für die Unternehmer, noch für den Wirtschaftsstandort interessiert. Nicht ein einziges Mal kam ein konstruktiver Vorschlag zur Entlastung der Betriebe oder Attraktivierung des Standorts. Im Gegenteil. Alles, was von den Sozialisten kam und kommt, sind Forderungen, die die Betriebe schwächen, Arbeitsplätze gefährden und unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit schaden", so die scharfen Worte des Generalsekretärs des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, zur vermeintlichen Wahlkampf-Wandlung der SPÖ vom "Saulus zum Paulus", was ihr plötzlich vorgetäuschtes Interesse für die heimischen Unternehmer betrifft. ****

"Ohne ÖVP und Wirtschaftsbund wären unsere Betriebe und der Standort nicht so erfolgreich und top unterwegs, sondern auf Grund ständiger SPÖ-Belastungen völlig ausgehungert", betont Haubner, und fragt sich, ob die SPÖ denn an kurzfristigem Gedächtnisverlust leidet. Den Genossen seien einige ihrer jüngsten Belastungs-Forderungen in Erinnerung gerufen:

6. Urlaubswoche, Überstunden-Strafeuro, Unternehmer finanzierte Fachkräftemilliarde, Streichung des Gewinnfreibetrags, Erhöhung der Körperschaftssteuer, Vermögenssteuer ab 700.000 Euro, Erbschaftssteuer ab 150.000 Euro, Einführung der Wertschöpfungsabgabe, Erhöhung der LKW-Maut, Erhöhung der Mineralölsteuer, Erhöhung der Grundsteuer, höhere Alkoholsteuer, Abschaffung der Gruppenbesteuerung, Abschaffung der Förderung von privater Zukunftsvorsorge, Verbot der 24-Stunden-Pflegebetreuung auf selbständiger Basis, Arbeitszeitverkürzung, und und und!

