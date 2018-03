Stummvoll: Wirtschaft schafft Arbeit, Arbeit schafft Wohlstand

Lohnnebenkostensenkung und Attraktivierung der Arbeitswelt setzt Österreich wieder an die Spitze

Wien, 24. August 2013 (ÖVP-PK) "Wirtschaft schafft Arbeit. Arbeit schafft Wohlstand. Wohlstand schafft Zufriedenheit. Liebe Genossen, das ist doch nicht so schwer, oder? Eines ist klar:

Arbeit nur zu plakatieren, ist zu wenig", sagt ÖVP-Finanzsprecher Günter Stummvoll. "Uns geht es derzeit zwar nicht schlecht, es könnte aber besser sein. Deshalb müssen wir jetzt anpacken und mehr tun, als Lippenbekenntnisse abgeben", so der ÖVP-Finanzsprecher zu den heutigen Faymann-Aussagen. Michael Spindelegger und die ÖVP haben einen Plan: Österreich an die Spitze zu bringen. Denn Mittelmaß reicht nicht. "Die ÖVP spielt auch bei der Wirtschaftspolitik nicht auf Platz, sondern auf Sieg", hält Stummvoll fest, weiter: "Es reicht nicht, sich den Mund mit Fantasien und Träumereien fusselig zu reden, wie das die SPÖ tut. Das bringt keinen weiter. Um Arbeitsplätze und somit mehr Wohlstand und Zufriedenheit zu schaffen, braucht es eine effiziente Standortpolitik, wie sie die ÖVP als Partner der Wirtschaft fördert." ****

In der nächsten Gesetzgebungsperiode will die ÖVP unter anderem eine Lohnnebenkostensenkung und eine Attraktivierung der

Arbeitswelt umsetzen. "Durch die freiwillige Mitarbeiterbeteiligung am Erfolg des Unternehmens fühlt sich der Mitarbeiter stärker als Teil des Unternehmens. Das hebt die Motivation und gleichzeitig die Arbeitsleistung", betont Stummvoll. Weiters schaffen wir mehr Arbeitsplätze, indem die Arbeitszeit flexibilisiert wird. "So können wir auf die Bedürfnisse der Betriebe und Arbeitnehmer stärker eingehen. Mit Hilfe des Zeitwertkontos kann die Arbeitsleistung an das Arbeitsaufkommen angepasst werden, Arbeitnehmer können ihre Arbeitszeiten so flexibler an die unterschiedlichen Lebensphasen anpassen", erklärt der ÖVP-Finanzsprecher. Auch eine Senkung der Lohnnebenkosten ist

angedacht: "Die hohe Belastung des Faktors Arbeit macht unser Leben teuer. Mit einer Steuer- und Abgabenquote von rund 42 Prozent liegt Österreich im EU-Spitzenfeld. Das muss sich ändern. Wir erreichen eine Senkung etwa, indem wir die Kassenbeiträge nach Entschuldung reduzieren und die Unfallversicherungs-Beiträge an tatsächliche Erfordernisse anpassen." Stummvoll abschließend: "Mit der ÖVP als Nummer eins und einem Bundeskanzler Michael Spindelegger hat Österreich die besten Chancen auf einen neuen Aufbruch."

