Bundeskanzler Faymann: "Die Entwicklung unseres Wirtschaftsstandortes ist eine Erfolgsgeschichte"

Richtige Analyse als Basis für weitere Verbesserungen - Investitionen in Bildung und Infrastruktur stärken

Wien (OTS) - "Österreich ist eines der wettbewerbsstärksten Länder der Welt. Wir sind wirtschaftlich sehr gut unterwegs und haben uns im Bereich des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf in den letzten Jahren vom fünften auf den zweiten Platz in Europa verbessert", sagte Bundeskanzler Faymann heute, Samstag, anlässlich eines Pressestatements nach einem gemeinsamen Arbeitsfrühstück mit Wolfgang Hesoun, Präsident der Industriellenvereinigung Wien und Vorstandsvorsitzender der Siemens AG Österreich.

"Die Entwicklung unseres Wirtschaftsstandortes ist eine Erfolgsgeschichte. Es zeigt sich, dass Wertschöpfung, Wirtschaftskraft und Beschäftigung miteinander in Einklang stehen. Das ist für mich eine der Voraussetzungen für den Erfolg Österreichs. Wir müssen uns jedoch auch die Frage stellen, wie wir die Wirtschaftskraft unseres Landes und die künftigen Herausforderungen einschätzen. Dazu ist es nötig, die richtige Analyse als Basis für weitere Verbesserungen zu erstellen und die Frage, die mehr als berechtig ist, lautet: Was tut man, um das Niveau zu erhalten. Deshalb haben wir auch während des Wahlkampfs ein Konjunkturpaket im Umfang von 1,5 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, um den Standort Österreich weiterzuentwickeln. Diese Anstrengungen müssen im neuen Regierungsprogramm noch verstärkt werden", so Faymann. "Es liegen harte Aufgaben vor uns, aber es gibt keinen Grund, das Land schlecht zu reden."

Der Bundeskanzler mahnte überdies dazu, Rankings kritisch zu hinterfragen. "Wir gewinnen gar nichts, wenn wir etwa demokratische Standards absenken oder uns an Rankings orientieren, die beweisen, dass anderswo Menschen schlecht bezahlt werden", so der Bundeskanzler.

"Wenn man so gut ist und diese Stärken auch in hohe Beschäftigungszahlen umsetzen kann, muss man sich ebenso die Frage stellen, was man tun kann, um sich weiter zu verbessern und wie sich dieses hohe Niveau absichern ließe. Ein Schlüssel dazu ist für mich vor allem die Bildungspolitik. Dieser Bereich beginnt bei einer hochqualitativen und flächendeckenden Kinderbetreuung, umfasst das duale Bildungssystem und reicht bis hin zu den Universitäten und den Fachhochschule", so Faymann.

"Es die Aufgabe einer Regierung, den Anforderungen der Wirtschaft entgegenzukommen. Das bedeutet vor allem, in die Bildung zu investieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir nach der Wahl einen bildungspolitischen Paukenschlag für unser Land setzen müssen. Gerade in diesem Bereich müssen die Anstrengungen verstärkt werden", sagte der Bundeskanzler.

Im Hinblick auf die Flexibilisierung der Arbeitszeiten stellte Faymann klar: "Wir haben unter den jetzigen Bedingungen gute Lösungen gefunden. Gesetzliche Änderungen, welche die Arbeitnehmerrechte beseitigen, kommen mit mir nicht in Frage."

