Steindl: Ärmel hochkrempeln und Wirtschaft ankurbeln!

"Alles bleibt gleich"-Politik der Sozialisten gefährdet Wirtschaftsstandort und unzählige Arbeitsplätze

Wien, 24. August 2013 (ÖVP-PK) "Die ÖVP ist die Partei mit Ideen für eine starke Zukunft Österreichs. Für uns ist klar: Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und die Wirtschaft weiter ankurbeln, um Österreich wieder auf die Erfolgsspur zu hieven", betont der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, Konrad Steindl. "Schuster bleib bei deinen Leisten: Also liebe SPÖ, bitte nicht müde und matt von Wirtschaft sinnieren. Denn wer andauernd neue Steuern fordert, gefährdet den Wirtschaftsstandort Österreich und zockt mit unzähligen Arbeitsplätzen", so Steindl zu den heutigen Lippenbekenntnissen von Kanzler Faymann. Die ÖVP sagt deshalb ganz klar "Nein" zu neuen Steuern und Belastungen, die den Mittelstand und die Familien treffen und in weiterer Folge dem Wirtschaftsstandort Österreich schaden. "Denn nur wenn wir die Leistungsträger entlasten, schaffen wir sichere wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Wir dürfen dem Motor nicht das Öl ablassen. Wirtschaft schafft Arbeit und Arbeit bringt Wohlstand. Schreibt

euch das hinter die Ohren, liebe Genossen", erklärt Steindl, und abschließend: "Unsere Wirtschaft funktioniert. Doch wer sagt 'alles ist bestens', der lebt offenbar in einem anderen Land. Lassen wir Österreich noch besser funktionieren und uns nicht von roten Parolen und Humbug auf den Holzweg bringen!" ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp