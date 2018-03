Bundeskanzler Faymann: Richtige Analyse ist Basis für weitere Verbesserung des Wirtschaftsstandorts

"Wir haben harte Aufgaben vor uns, aber es gibt keinen Grund, das Land schlechtzureden"

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann und Wolfgang Hesoun, Wiener IV-Präsident und Vorstandsvorsitzender von Siemens Österreich, sind sich einig, dass es keinen Grund gibt, den österreichischen Wirtschaftsstandort schlechtzureden. "Notwendig für den Erfolg ist die richtige Analyse, die die Basis für weitere Verbesserungen ist. Wir haben harte Aufgaben vor uns, aber es gibt keinen Grund, das Land schlechtzureden. Im Gegenteil: Wir sind stolz auf die Stärken Österreichs", betonte Faymann Samstagvormittag bei der Pressekonferenz im Anschluss an das gemeinsame Arbeitsfrühstück zu den Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Österreich. Hesoun sprach sich dafür aus, "die Zukunft des Standortes nachhaltig abzusichern" und zeigte sich über die negativen Äußerungen zum Standort der letzten Tage verärgert: "Ich erkenne keinen Sinn darin, wenn Leute, deren Aufgabe es ist, Maßnahmen zu verhandeln, so etwas in Selbstaufgabe sagen. Das ist keine Strategie." ****

Einig sind sich der Kanzler und Hesoun auch darüber, dass Bildungspolitik ein Schlüssel dafür ist, das hohe Niveau und die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Österreich abzusichern. "Ich bin überzeugt, dass wir nach der Wahl in unserem Regierungsprogramm einen Paukenschlag in der Bildung setzen müssen und uns von keinem Blockierer aufhalten lassen dürfen", sagte Faymann. In diesem Zusammenhang bekräftigte der Bundeskanzler die Notwendigkeit, neben dem erfolgreichen dualen Ausbildungssystem, auch ein Regelschulwesen aufzubauen, das flächendeckend ganztätige Schulen und viele Angebote für verschränkten Unterricht vorsieht. Auch die Kinderbetreuung müsse hochqualitativ und möglichst früh flächendeckend angeboten werden, "damit die Fähigkeiten der Kinder möglichst früh gefördert werden".

Forderungen nach einem 12-Stunden-Arbeitstag erteilte Werner Faymann einmal mehr eine klare Absage: "Eine gesetzliche Änderung der hart erkämpften Arbeitnehmer-Rechte kommt für mich nicht in Frage." Wolfgang Hesoun berichtete, dass etwa Siemens gute Lösungen auf Basis der aktuellen Gesetzeslage gefunden hätte und seines Erachtens keine Änderungen notwendig seien.

"Die Entwicklung unseres Wirtschaftsstandortes ist eine Erfolgsgeschichte, weil die Werte der Wertschöpfung und der Wirtschaftskraft des Landes mit der Beschäftigung korrespondieren", betonte Faymann. Beides sei die Voraussetzung für den Erfolg eines Landes. Und weiter: "Wir gewinnen gar nichts, wenn wir uns an Rankings orientieren, die niedrige Löhne und geringe demokratische Standards in den Vordergrund stellen." Daher müsse man sich Rankings immer genau ansehen. Den Koalitionspartner mahnte der Bundeskanzler, sich nicht als Oppositionspartei zu gerieren. "Die ÖVP hätte allen Grund auf das Land stolz zu sein". (Schluss) mo

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum