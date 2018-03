Rauch: Aufwachen Genossen, es geht um die Zukunft Österreichs!

Schluss mit Marketing-Gags, Schönheitsschlaf und Yachting - Faymann-Steuern sind Gift für die Wirtschaft – ÖVP will den Standort stärken und verbessern

Wien, 24. August 2013 (ÖVP-PD) "Aufgewacht, SPÖ!", ruft ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. "Die Zeit des Bilanzen-Druckens, Ruhens und Lamentierens muss enden. Schluss mit Schönheitsschlaf und Yachting, es geht um die Zukunft der Arbeitsplätze in diesem Land", stellt der ÖVP-General klar: "Faymann hat heute wieder nur Lippenbekenntnisse von sich gegeben – konkrete Schritte ist er erneut schuldig geblieben. Wirtschaftsforscher, Unternehmer und Arbeitnehmer machen sich zurecht Sorgen um die Zukunft unseres Landes. Ziel muss es doch sein, ein besseres Österreich zu schaffen. Ziel muss es sein, mehr erreichen zu wollen. Und den Mut und den Fleiß in diesem Land zu belohnen!" Es wird Zeit, dass sich die SPÖ von ihren zukunftsfeindlichen Standpunkten verabschiedet und anpackt. "Faymann-Steuern und standort- und wettbewerbsfeindliche Ideen, wie die sechste Urlaubswoche und der Überstunden-Strafeuro, wären der Sargnagel für zigtausende Arbeitsplätze", so Rauch und weiter: "Kein Wunder, dass Faymann keine Ahnung von den Sorgen der Menschen um ihre Arbeitsplätze hat:

Beinahe täglich lässt er sich ablichten, wie er auf Yachten sitzt und in Kletterwänden hängt. Es wäre wichtiger, dass Faymann raus zu den Menschen geht und zuhört. Und die SPÖ sollte Hannes Androsch zuhören, der eindringlich vor Faymann-Steuern warnt. Und WIFO-Chef Karl Aiginger, IHS-Chef Christian Keuschnigg und WKÖ-Präsident Christoph Leitl, die auf Reformen pochen, damit Österreich als Standort noch mehr aus sich macht." ****

"Wir wollen den Karren für die Zukunft flott machen und mit Schwung in die Zukunft", betont Rauch: "Michael Spindelegger hat

die Konzepte dafür: Wir wollen mehr Wohlstand durch mehr Arbeitsplätze. Mehr Arbeitsplätze durch eine entfesselte und entbürokratisierte Wirtschaft. Mehr Entlastung für Familien und Mittelstand durch eine Senkung der Abgaben und Steuern. Wir wollen das Land für Investoren und Unternehmen attraktiver machen, die Arbeitszeit flexibilisieren und so die Wirtschaft ankurbeln. So macht man es! Mit dem SPÖ-Schönheitsschlaf aber wird nichts weitergehen", so der ÖVP-Manager mit einem abschließenden Weckruf in Richtung SPÖ-Spitze.

