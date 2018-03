RfW-BO Amann: Noch einmal eine SPÖVP-Regierung und die Wirtschaft ist vollends "am Sand"!

Die Kritik des WKÖ-Präsidenten an der SPÖVP-Wirtschaftspolitik komme viel zu spät. Dass sich die Betriebe trotz dieser Politik so gut schlagen, grenze an ein Wunder!

Wien (OTS) - "SPÖ und ÖVP haben den Wirtschaftsstandort Österreich "abgewirtschaftet". Das belegen verschiedene Standortrankings, in denen wir stark an Boden verloren haben. Endlich ist auch WKÖ-Präsident Leitl auf dem aktuellen Stand der Tatsachen angekommen:

Viel zu spät zwar, aber noch rechtzeitig, um seine eigene Bewertung seiner regierenden Parteifreunde und Minister ganz ehrlich vorzunehmen", so RfW-Bundesobmann Fritz Amann zur Aussage von Leitl, der Wirtschaftsstandort Österreich sei "abgesandelt".

Dass Österreichs Wirtschaft trotz SPÖVP relativ gut dastehe, sei einzig und allein das Verdienst der Unternehmer und ihrer Mitarbeiter. SPÖVP hätten Österreich zu einem Höchststeuerland gemacht, der Amtsschimmel "wiehere" kräftigst, von Strukturreformen fehle jede Spur, so Amann. Studien würden der Regierung immer wieder den Spiegel ihres wirtschaftspolitischen Versagen vorhalten - wie etwa das aktuelle Ranking der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Managementinstituts IMD. "Im Teilbereich Wirtschaftsgesetzgebung landet Österreich nur auf Platz 36, in der Steuerpolitik gar nur auf Platz 58 - von 59 untersuchten Staaten! Dass sich die Betriebe trotz all dieser Versäumnisse so gut schlagen, grenzt an ein Wunder", so Amann. Die Kritik des WKÖ-Präsidenten an der Wirtschaftspolitik der Regierung könne Amann daher nur unterstützen.

"Keiner kann seine Parteifreunde besser bewerten als der Parteifreund selbst - Leitls Aussage ist gleichzustellen mit einer "Selbstanzeige" bei der Staatsanwaltschaft, dieser Partei ein "Regierungsverbot" zu erlassen. Auch hierbei würde ich den Präsidenten voll und ganz unterstützen! Noch einmal diese wirtschaftspolitischen "Geisterfahrer" von SPÖVP in der Regierung? Das darf der heimischen Wirtschaft - und der Bevölkerung - nicht mehr zugemutet werden, dann sind wir wirklich "am Sand"", so Amann.

