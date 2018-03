FPÖ-Kickl: Morddrohungen und FPÖ-Hetze auf linksradikaler Facebookseite

FPÖ erstattet Anzeige gegen Betreiber und Poster

Wien (OTS) - War die mediale Aufregung in den vergangenen Tagen noch groß, als die Zeitschrift "News" eine angebliche FPÖ-Hetz-Seite aufgedeckt haben wollte, die sich freilich von Tag zu Tag als immer dubioser dargestellt habe, bis letztendlich von den Vorwürfen gegen FPÖ-Spitzenfunktionäre rein gar nichts übrig geblieben sei, so herrsche bei einer ähnlich gelagerten linken Hetz-Seite Schweigen im Walde, kritisierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl. "Auf der Seite 'Nazis raus aus dem Parlament' werden eindeutige Mordaufrufe gegen HC Strache gepostet und von den Usern und Betreibern auch noch 'Geliked'", zeigte Kickl auf.

So schreibe etwa ein User mit dem Namen "Karl Heinz Michael Ragger" in einem Beitrag: "Hat der HC eigentlich einen Phaeton?" und spielt damit auf den tödlichen Unfall Jörg Haiders an. Weiters postet dieser User im Zusammenhang mit der gestrigen, von linken Aktivisten gestürmten FPÖ-Veranstaltung: "Besser wäre es sie hätten es wie die Inglourious Basterds gemacht", was ein eindeutiger Mordaufruf ist", so Kickl.

"Dieser Eintrag des oben genannten Users hat sogar den Seitenbetreiber selbst begeistert, denn er vergibt neben anderen Usern auch, ein 'Like'", so Kickl, der ankündigt sowohl gegen die Hetz-User als auch gegen den Seitenbetreiber Anzeigen einzubringen. Es bleibe abzuwarten, ob die österreichische Medienlandschaft bei Morddrohungen und Mordaufrufen gegen FPÖ-Politiker genau so hysterisch aufschreie, wie wir das gewohnt seien, oder ob sie das augenzwinkernd dulde, oder gar totschweige, so Kickl, der auf diesbezügliche Artikel schon gespannt ist.

