FPÖ-Leyroutz: Zweifelhafter SPÖ-Postenschacher

SPÖ misst mit zweierlei Maß - Landeshauptmann Kaiser verstößt gegen das Medientransparenzgesetz

Klagenfurt (OTS) - In Reaktion auf Medienberichte in der heutigen Ausgabe der Kleinen Zeitung, wonach es zu mehr als fragwürdigen Rotfärbeaktionen durch Landeshauptmann Peter Kaiser höchstpersönlich gekommen sein soll, hält der freiheitliche Klubobmann Mag. Christian Leyroutz Folgendes fest: "Die Freiheitlichen haben die Rotfärbung im Landesdienst bereits seit Monaten aufgezeigt. Landeshauptmann Kaiser hat mit einem Dringlichkeitsakt einen zusätzlichen Dienstposten geschaffen und so das Land nachweislich geschädigt", stellt Leyroutz unmissverständlich fest.

Dass nun im Nachhinein eine Objektivierung durchgeführt werde, setzt dem Ganzen noch die Krone auf. "Hier handelt es sich um ein abgekartetes und rechtswidriges Spiel. Da der Landespressedienst bereits über einen Leiter, welcher offensichtlich politisch nicht genehm war, verfügte, gab es keine Notwendigkeit diese neu, durch einen SPÖ-Parteigünstling, zu besetzten", betont Leyroutz. Hier handle es sich um Untreue im klassischen Sinn, weil den Grundsätzen der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit klar widersprochen wurde.

In Bezug auf neuerliche Vorwürfe bezüglich illegaler Parteienfinanzierung hält Leyroutz fest, dass hier die SPÖ wohl mit zweierlei Maß messe. Auf der einen Seite Rechnungshofprüfungen fordern, auf der anderen Seite diesbezügliche freiheitliche Anträge abweisen, um eigene Skandale zuzudecken. "Im Zusammenhang sämtlicher Aufträge der Platzl 2 Moser GmbH in Salzburg wurde unser Antrag auf Rechnungshofprüfung mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und Grüne in linkskoalitionärer Harmonie abgelehnt, informiert Leyroutz.

Besonders pikant sei dabei, dass diese SPÖ-nahe Agentur in den Jahren 2006 bis 2008 rund eine Million Euro an Landesaufträgen bekommen hat. Auch das SPÖ-Top Team wurde mit über einer Million Euro bedacht. "Interessant dürfte für die Kärntnerinnen und Kärntner auch sein, dass man bei der Entwicklung des neuen, parteipolitisch genehmeren, Landeslogos wissentlich Bundesvergabegesetze gebrochen hat, weil man ja wusste, dass die Kosten mit weit über 100.000 Euro zu Buche schlagen werden. Auch hier wurde der bereits altbekannten SPÖ-nahen Werbeagentur Fussi der Auftrag erteilt", unterstreicht Leyroutz. Es werde in diesem Zusammenhang bereits eifrig von der Staatsanwaltschaft ermittelt.

Zum Abschluss zeigt der freiheitliche Klubobmann noch auf, wie ernst es die SPÖ-Spitze mit der Einhaltung des Medientransparenzgesetzes nehme. "Wer vergangenes Wochenende die Kleine Zeitung aufschlug, konnte ein Kärnten-Läuft-Inserat mit dem Kopf von Landeshauptmann Peter Kaiser sehen. Hier wurde persönliche Werbung auf Kosten des Landes gemacht und klar gegen das Gesetz verstoßen. Auch dies wurde bereits zur Anzeige gebracht", schließt Leyroutz.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404