HC Strache: Bundesregierung muss bei Eurokrise endlich handeln!

Wien (OTS) - "Nachdem die Menschen in Österreich und Deutschland seit Monaten in Sachen Eurokrise wahlkampfbedingt mit unangebrachten Jubelmeldungen überschüttet wurden, konnte es der deutsche Finanzminister Schäuble dieser Tage offenbar mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren und schenkte uns einen kurzen Einblick in die wahre Situation. Die Eurokrise ist nämlich in keinster Weise überwunden, vielmehr steht ein drittes Rettungspaket für Griechenland unmittelbar bevor!", warnte der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache.

Über die Höhe schweige sich Schäuble aus wahltaktischen Gründen noch aus. Es sei aber ausgesprochen bemerkenswert, dass die bisher bewilligten 240 Milliarden Euro - das ist mehr als eine Jahreswirtschaftsleistung Griechenlands - nicht mal annähernd ausreichen würden, so Strache. "Es tritt nun nachweislich das ein, was die FPÖ schon seit Jahren befürchtet: Griechenland ist ein Fass ohne Boden! Das Land ist schlicht und einfach unfähig, unter den Bedingungen einer Hartwährung zu existieren. Jahr für Jahr werden zig Milliarden an Hilfszahlungen nötig sein, ohne dass sich fundamental etwas zum Besseren wendet", weist Strache einmal mehr auf die unweigerlichen Folgen der unionseuropäischen Entscheidungsschwäche hin.

"Etliche Staaten beweisen heute in Europa, dass es sich außerhalb der Eurozone bestens leben lässt. Schweden, Dänemark, Norwegen oder die Schweiz haben höhere Wachstumsraten und stehen finanziell deutlich besser da als Österreich. Ich kann daher keinerlei Sinn in Faymanns europapolitischem Duckmäusertum erkennen außer seiner Bereitschaft, im Rahmen falsch verstandener Solidaritätsfantasien Milliarde um Milliarde im Mittelmeer zu versenken. Das passt zwar hervorragend zum offensichtlichen Retro-Wahlkampf der SPÖ, ist aber keineswegs im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher, die für Faymanns krause Ideen mit ständig höheren Steuern und Abgaben bluten müssen", stellt Strache klar.

"Die FPÖ wird den Menschen in Österreich jedenfalls in aller Deutlichkeit vor Augen führen, was sie im Falle von 5 weiteren Jahren unter Faymann erwarten würde. Und dieses Bild ist nicht sonderlich einladend!", so Strache abschließend.

