Stronach/Rutter: "SPÖ trägt Mitschuld an umstrittenen Grundstücksablösen!"

SPÖ Kärnten hat Grundstücksablösen in Völkermarkt "mit Feuer und Flamme" in der Regierung zugestimmt

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - Heftige Kritik an Herwig Seiser, dem Klubobmann der SPÖ Kärnten, äußert Landtagsabgeordneter Martin Rutter: "Seiser tut seit Monaten so, als hätte die SPÖ für nichts im Land Kärnten bis jetzt die Verantwortung gehabt! Aktuell haben Recherchen ergeben, dass die umstrittenen Grundstücksablösen in Völkermarkt (Bau der Umfahrung, Anm.) von den Regierungsmitgliedern der SPÖ Kärnten selbstverständlich und mit Feuer und Flamme mitgetragen worden sind. Exakt am 10. Februar 2009 wurden die Ablösen in der Regierungssitzung einstimmig (!) beschlossen. Seiser kann also keinesfalls so tun, als hätte die SPÖ dafür keine Verantwortung zu tragen. In Anbetracht der Zustimmung der SPÖ zu den Ablösen mutet die Ankündigung Seisers, "rechtliche Schritte zu setzen", wie ein Treppenwitz an - Seiser will scheinbar gegen die eigene Partei rechtlich vorgehen", nimmt Rutter zu aktuellen Aussagen Seisers Stellung.

Rutter ruft Seiser auch einen alten Spruch in Erinnerung: "Wer mit einem Finger auf andere zeigt, zeigt zumindest mit drei auf sich selbst. Seiser ist derzeit dringend gefordert parteiintern für die notwendige Transparenz zu sorgen und alle SPÖ-Leichen aus dem Keller zu holen. Erst wenn alle SPÖ-Skandale, wie bspw. die Top Team-Affäre und die zahlreichen Ungereimtheiten rund um die Wahlkampfkostenabrechnung, strafrechtlich bereinigt sind, wird die SPÖ die Chance haben ganz langsam zur Glaubwürdigkeit zurückfinden zu können", so Rutter abschließend, der sich ausschließlich "der Wahrheit verpflichtet" sieht.

