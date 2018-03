ÖVP-Pressedienst präsentiert "Best of Beliebigkeit der SPÖ"

Europa – Gewerkschaften – Asyl – Wehrpflicht – Bildung – Steuern . . .

Wien, 24. August 2013 (ÖVP-PD) Am 29. September geht es darum, wer die besseren Konzepte für die Zukunft dieses Landes hat, wer Mut und Fleiß zeigt und wer Verantwortung für Österreich übernimmt. Die SPÖ hat bisher bewiesen, dass sie in grundlegenden Fragen keine Meinung oder widersprüchliche Meinungen hat. So wurde "Werner 'ich hab die Haare schön'-Faymann" vom EU-Skeptiker und Brieferlschreiber 2008 zum glühenden Europäer 2013. Die folgenden Zitate geben Aufschluss darüber, wie die Sozialisten denken und was sie unter Verantwortung verstehen. Der ÖVP-Pressedienst hat ein "Best of Beliebigkeit der SPÖ" zusammengestellt. ****

Erbschaftssteuer:

- "Sie bringt bei den großen Fischen meist nur wenig. Bei den kleinen kann sie zu Problemen führen, etwa wenn man einen Betrieb teilen muss, um die Steuern zahlen zu können" – Werner Faymann (Presse, 12. Mai 2007).

- Einige Jahre später hört sich das anders an: "Ich bin dafür, das Programm gleich noch einmal zu verstärken und mit einer Erbschaftssteuer zu finanzieren" – Werner Faymann (derstandard.at, 11. November 2012).

Europa:

- "Die SPÖ bekennt sich uneingeschränkt zum Grundgedanken der Europäischen Integration und steht daher zum Europäischen Projekt" Alfred Gusenbauer (Kleine Zeitung, 13. Jänner 2006).

- Sprach's und schrieb den legendären Brief an die "Krone": "Sehr geehrter Herausgeber! [. . .] Auch in Österreich besteht gegenwärtig eine weit verbreitete Skepsis gegenüber der EU" – Werner Faymann und Alfred Gusenbauer (offener Brief an die Kronen Zeitung, 26. Juni 2008).

- Im Wahljahr 2013 hört sich das dann so an: "Wenn wir Europa stärken, stärken wir uns selbst" – Werner Faymann (kurier.at, 15. Jänner 2013).

Wehrpflicht:

- "Für mich ist die Wehrpflicht in Stein gemeißelt" – Norbert Darabos (Tiroler Tageszeitung, 3. Juli 2010).

- Der Stein erwies sich im Wiener Wahlkampf als Butter: "Ich bin davon überzeugt, dass das Modell Freiwilligenheer das Beste für die Sicherheit Österreichs ist" – Norbert Darabos (OTS0168, 2. Februar 2011).

Auch mit dem Rechtsstaat hat die SPÖ Identifikationsprobleme:

- "Wahlkampf nicht auf dem Rücken der Flüchtlinge" – Barbara Prammer (diepresse.com, 29. Juli 2013).

- Das Gegenteil sagt die SPÖ-Zentrale: "Die Gerichte und die Innenministerin haben alles rechtens gemacht" - Norbert Darabos (format.at, 31. Juli 2013).

- Womit aber nicht alle in der SPÖ überzeugt sind: "Dass ich bei Asylfragen mit Darabos nicht immer identer Meinung bin, ist wenig überraschend" – Sonja Ablinger (www.österreich.at, 31. Juli 2013). - Das SPÖ Meinungskarussell dreht sich weiter: "Es haben die Gerichte auf Basis der Gesetze, die wir haben entschieden und daher war die Vorgangsweise, die die Ministerin gewählt hat, aus meiner Sicht rechtmäßig" - Werner Faymann (ZIB 20, 31. Juli 2013).

- Kritik an der Faymann-Darabos-Linie kommt sofort: "Darabos wollte offenbar zeigen, dass wir besser sind." Darabos' Solidarisierung

mit der Innenministerin sei "unerträglich" – Josef Ackerl (Österreich, 1. August 2013).

Steuern:

- "Ich habe versprochen, die Steuern in dieser Regierungsperiode nicht zu erhöhen. Und das halte ich" – Werner Faymann (Heute, 19. August 2009).

- Sprach's und brach das Versprechen – Stichwort Reformpaket und 24 Steuerideen der SPÖ. Und änderte die Meinung auf: "Mein ehrgeiziges Ziel ist, dass wir zusätzlich vermögensbezogene Steuern einführen" – Werner Faymann (ZIB 2, 9. Jänner 2012).

Anwesenheit im Untersuchungsausschuss:

- "Das gehört dazu, man muss Rede und Antwort stehen" – Werner Faymann (Salzburger Nachrichten, 25. August 2012).

- Nachdem der rote Spitzenkandidat bekanntlich nicht vor dem Untersuchungsausschuss erschien, schwitzte er im ORF-'Sommergespräch': "Das war schon fast wie ein Untersuchungsausschuss" – Josef Cap (derstandard.at, 11. September 2012).

Bankgeheimnis:

- "Da wird Österreich voll dabei sein" – Werner Faymann enthusiastisch zur EU-Forderung, das österreichische Bankgeheimnis zu lockern (Kurier.at, 8. April 2013).

- Ein Monat später der SPÖ-Schwenk: "Bankgeheimnis bleibt unangetastet" – Werner Faymann (heute.at, 23. Mai 2013).

Gewerkschaften:

- "Irgendwann muss man ins Parlament gehen und einfach abstimmen" – Werner Faymann will im Bereich Bildung ohne Gewerkschaften

abstimmen (Der Standard, 10. August 2013).

- Im Bereich Förderung von Arbeitsplätzen sieht es um 180 Grad anders aus: "Mit mir als Bundeskanzler ist es nicht denkbar, die Gewerkschaft auszuschalten" – Werner Faymann (APA, 23. August 2013).

Fazit:

- "Er kommt mit keiner Meinung rein und geht mit meiner Meinung wieder raus" – angebliches Kommentar Angela Merkels zu Werner Faymann (derstandard.at, 22. Juli 2013).

