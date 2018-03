FA-Rösch kritisiert Inseratenwahn der Sozialpartner

Foto-Verbot für Kaske und Co. muss kommen!

Wien (OTS) - Auffällig ist für den Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) LAbg. Bernhard Rösch der derzeitige Inseratenwahn der Sozialpartner. Rein zufällig im Nationalratswahlkampf schmücken sich vor allem die Arbeiterkammer und die Gewerkschaft mit (Falsch-)Jubelberichten, wobei immer wieder Fotos von ÖGB-Präsident Foglar oder AK-Präsident Kaske etc. aufscheinen. "Während Inserate mit Ministerfotos untersagt sind, dürfen sich Sozialpartnerchefs noch weiter mit Fotos in deren Inseraten blicken lassen", kritisiert Rösch, der ein Foto-Verbot für Kaske und Co. einfordert.

Rösch sieht auch in Inseraten der FSG eine verdeckte Parteiwerbung:

"Erst jüngst gab es ganzseitige Inserate der FSG, in denen gegen flexible Arbeitszeiten gewettert wird, obwohl doch ausgerechnet hochrangige FSG-Betriebsräte im MAN-Werk Steyr solch eine Regelung durchgeboxt haben!" Abgesehen davon müssten die FSG-Inserate den Wahlkampfkosten der SPÖ zugerechnet werden, womit wohl wieder einmal vermutet werden kann, dass die Roten wohl mehr als 7 Millionen Euro verschleudern werden.

