ORF-Weisung: FPÖ darf in "Zeit im Bild" nicht vorkommen

Wien (OTS) - Empört reagierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl auf eine aus dem ORF durchgesickerte Weisung, wonach die FPÖ in der "Zeit im Bild" nicht vorkommen dürfe, außer es werde negativ berichtet. "Das ist für einen öffentlich-rechtlichen Sender eine untragbare Aktion, die nach Konsequenzen für die Führung verlangt, die offenbar mittels rotem Telefon aus der Löwelstraße dirigiert wird", so Kickl.

So sei bei der gestrigen Präsentation des "20 Jahre Österreich zuerst"-Films der FPÖ zwar ein ORF-Team anwesend gewesen, in die Berichterstattung der "Zeit im Bild" habe sich jedoch kein Beitrag verirrt, zeigte Kickl Unverständnis für den Schein-Einsatz von ORF-Kamerateams. Dies zumal die Veranstaltung von einem gewaltbereiten linken Mob fast gestürmt worden wäre, so Kickl. Dabei sei es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen, bei denen FPÖ-Sympathisanten verletzt worden seien. Offenbar eine Information, die die ORF-Führung für ihre Seher für nicht zumutbar halte, zeigte Kickl die linkslastige und einseitige Berichterstattung der "Zeit im Bild" auf. "Wäre eine SPÖ Veranstaltung von FPÖ-Sympathisanten gestürmt worden, wäre das die Topmeldung gewesen und sogenannte Experten hätten sich am Küniglberg die Klinke in die Hand gegeben, um zu analysieren, wie böse die FPÖ denn nicht ist", so Kickl.

Seit Monaten verzeichne die FPÖ in der ORF-Berichterstattung Präsenzwerte um die 1 bis 2 Prozent und liege damit weit hinter Grünen, Team Stronach und sogar hinter dem quasi nicht mehr existenten BZÖ, zeigte Kickl die Strategie der ORF-Führung auf, die offenbar versuche, die größte und stärkste Oppositionspartei totzuschweigen. "Wir werden jedenfalls dieser ominösen Weisung der ORF-Führung nachgehen und politische Konsequenzen einfordern", kündigte Kickl dementsprechende Aktivitäten an.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at