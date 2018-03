"profil"-Umfrage: Mehrheit der Österreicher fühlt sich von Krise betroffen

28% sagen, Krise habe sie nie beeinflusst

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, hat die seit fünf Jahren andauernde weltweite Finanzkrise die Mehrheit der Österreicher in irgend einer Weise beeinflusst. 51% geben an, etwas betroffen zu sein, 16% fühlen sich stark von der Krise beeinflusst. Laut der im Auftrag von "profil" vom Meinungsforschungsinstitut Karmasin Motivforschung durchgeführten Umfrage sagen 28% der Befragten, sie seien von der Krise nie berührt worden. 5% wollten sich dazu nicht äußern.

