"profil": Minister Klug: "Schwarzenbergs altaristokratischer Politikstil ist zum Genieren"

Verteidigungsminister Gerald Klug kritisiert Karel Schwarzenbergs "profil"-Interview - "Wir brauchen keine schulmeisterlichen Belehrungen"

Wien (OTS) - In der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" repliziert Verteidigungsminister Gerald Klug auf die Aussagen von Karel Schwarzenberg, die dieser vor einer Woche im "profil"-Interview machte. Klug sieht sich verpflichtet, "mich vor meine Soldaten zu stellen und den ungerechtfertigten Vorwürfen von Herrn Schwarzenberg entgegenzutreten". Schwarzenberg werfe aufgrund des Abzugs vom Golan "auf rein emotionaler Ebene den österreichischen Soldaten pauschal Feigheit vor", was er, Klug, mit allem Nachdruck zurückweise. Für ebenso inakzeptabel hält der Verteidigungsminister die Aussage, dass sich Schwarzenberg für die Österreicher genieren müsse, die nur dort einsatzbereit seien, wo sie sich gefahrlos aufhalten können. Klug: "Zum Genieren sind vielmehr Schwarzenbergs abgehobener altaristokratischer Politikstil und seine Unwissenheit in Bezug auf die Fakten." Denn auch nach dem Abzug vom Golan liege Österreich weiterhin in der Spitzengruppe der Truppensteller der EU. "Wir brauchen in Bezug auf unsere internationale Solidarität keine schulmeisterliche Belehrung", betont Minister Klug in "profil". Und weiter: "In Bezug auf andere Passagen dieser missglückten Aussagen halte ich mich an den Ratschlag Bismarcks, der empfohlen hat, alte Fürsten (gemeint war Fürst Metternich) 'einfach reden zu lassen'."

