TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel vom 24. August 2013 von Mario Zenhäusern - ÖVP im Dauer-Erklärungsnotstand

Innsbruck (OTS) - Utl: Anhebung des Frauenpensionsalters, 12-Stunden-Arbeitstag oder "abgesandelter" Wirtschaftsstandort - die ÖVP liefert der politischen Konkurrenz eine Steilvorlage nach der anderen und drängt damit ihren Obmann in die Defensive.

Fünf Wochen vor den Nationalratswahlen am 29. September kommt der Wahlkampf schön langsam auf Touren. Der Tonfall wird schärfer. Doch während alle anderen wahlwerbenden Gruppierungen den Wahlkampf dazu benützen, ihre Positionen zu erklären, Visionen für die Zukunft zu entwerfen und - wenn s leicht geht - den Mitbewerber schlecht aussehen zu lassen, tappt die ÖVP von einem Fettnapf in den anderen. Statt sein Wahlprogramm "Österreich 2018" und seine Idee von der Schaffung Tausender Arbeitsplätze zu präsentieren, ist VP-Chef Michael Spindelegger die meiste Zeit über damit beschäftigt, Aussagen seiner Mitstreiter umzudeuten. Statt auf der ÖVP-Sommertour Wählerinnen und Wähler zu motivieren, befindet er sich im Dauer-Erklärungsnotstand.

Angefangen hat Spindelegger selbst. Mit seinen Aussagen über die Anhebung des Frauenpensionsalters hat er nicht nur für Verunsicherung gesorgt. Er hat vor allem der SPÖ eine Steilvorlage geliefert. Wenig später sorgte Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner für Aufruhr, als er (zu) laut über den 12-Stunden-Arbeitstag nachdachte. Wieder ein Elfmeter für die politische Konkurrenz, den diese genüsslich verwandelte und immer noch verwandelt.

Bisheriges Sahnehäubchen der schwarzen Wahlkampfrhetorik ist der Doppel-Aussetzer von Finanzministerin Maria Fekter und Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl. Ausgerechnet zwei ranghöchste Vertreter jener Partei, die seit 27 Jahren ununterbrochen in der Bundesregierung sitzt und ebenso lange den Wirtschaftsminister stellt, bezeichneten den Wirtschaftsstandort Österreich als "ramponiert und abgesandelt" - ein Super-GAU. VP-Chef Michael Spindelegger hat also keinen leichten Job. Statt offensiv Themen anzugehen, drängen ihn seine Parteikollegen ein ums andere Mal in die Defensive. Wahlkampftaktik schaut anders aus.

Rein sachlich betrachtet - und das ist das Tragikomische an der Sache - haben die VP-Granden Recht. Natürlich wird man sich in Österreich über die Flexibilisierung der Arbeitszeiten und die Anhebung des Pensionsalters unterhalten müssen, will man den erfolgreichen Kurs fortsetzen. Und natürlich ist es notwendig, sich bereits jetzt um Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu kümmern, statt sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Aber ist es tatsächlich unbedingt notwendig, diese unpopulären, zur Missinterpretation geradezu einladenden Maßnahmen ausgerechnet im Wahlkampf anzuschneiden?

