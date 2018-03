US-Außenminister: Vereinigte Staaten unterstützen EU-Integrationsbestrebungen der Ukraine mit Nachdruck

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Die Vereinigten Staaten sind entschlossen, die Ukraine bei ihren Bemühungen zu unterstützen, sich zu einer wohlhabenden europäischen Demokratie mit einem freien und offenen Wirtschaftsraum zu entwickeln. Die amerikanische Regierung unterstützt die Ukraine mit Nachdruck bei der Erfüllung der EU-Vorgaben zur Unterzeichnung des Assoziationsabkommens im Zuge des Vilnius-Gipfels im November, welches auch den Aufbau einer weitreichenden und umfassenden Freihandelszone vorsieht. Dies habe US-Aussenminister John Kerry im Namen des Präsidenten Obama sowie des amerikanischen Volkes anlässlich des 22. Jahrestages der ukrainischen Unabhängigkeit erklärt, heisst es auf iipdigital.usembassy.gov.

"Das amerikanische und ukrainische Volk ist stolz auf die seit geraumer Zeit bestehende Partner- und Freundschaft. Tag für Tag befassen wir uns mit Problemen, die für beide Seiten von Bedeutung sind - angefangen bei der Förderung des Wirtschaftswachstums und der Diversifizierung der Energieversorgung bis zur Kooperation in Fragen bezüglich der nuklearen Sicherheit und der Nichtverbreitung von Kernwaffen," erklärte Kerry und gratulierte der ukrainischen Bevölkerung im Vorfeld des Nationalfeiertages.

Die Vereinigten Staaten schätzen das Engagement der Ukraine im Rahmen ihres Vorsitzes der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Dabei wies Aussenminister Kerry ausdrücklich auf die Bemühungen des osteuropäischen Landes zur Förderung von Frieden und Sicherheit in der Welt hin. Die amerikanische Regierung blicke einer fortgesetzten Kooperation im Zusammenhang mit den oben genannten und weiteren bedeutenden Themen mit Freude entgegen und beabsichtige, ihre Beziehungen zur ukrainischen Regierung und zur Bevölkerung des Landes weiter zu vertiefen, heisst es in der Erklärung.

Im Vorfeld seines Treffens mit dem ukrainischen Aussenminister Leonid Koschara in Washington, DC äusserte sich Aussenminister Kerry am 10. Mai 2013 folgendermassen: "Wir arbeiten kontinuierlich darauf hin, unsere Beziehungen in Fragen bezüglich der Sicherheit und der Nichtverbreitung von Kernwaffen weiter zu verbessern. Wir sind der ukrainischen Führungsriege für ihre Kooperation in dieser Hinsicht äusserst dankbar. Und wir engagieren uns in besonderem Masse, der Ukraine dabei zu helfen, sich zu einer wohlhabenden europäischen Demokratie zu entwickeln - und schätzen ihr dahin gehendes Engagement sehr."

Daraufhin setzte Leonid Koschara seinen Amtskollegen darüber in Kenntnis, dass die Ukraine weitreichende Reformen umsetzt, um alle Bereiche des täglichen Lebens anhand europäischer Vorschriften auszurichten. Der Minister wies auch auf die strategische Bedeutung eines erfolgreichen EU-Beitritts im November 2013 hin, woraufhin Aussenminister Kerry die kontinuierliche Unterstützung der Vereinigten Staaten bezüglich des eingeschlagenen europäischen Integrationskurses der Ukraine näher erläuterte und erklärte, wie wichtig es sei, die EU-Empfehlungen umzusetzen und zeitgleich die Grundlagen der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu stärken.

