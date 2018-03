AK weist Rauchs Kritik zurück

Wien (OTS) - Zu den Behauptungen von ÖVP-Generalsekretär Rauch erklärt die AK: Die Studie der Johannes-Kepler-Universität Linz zur Vermögensverteilung in Österreich ist mit entsprechend international anerkannten wissenschaftlichen Methoden erstellt, die in der Studie selbst nachvollziehbar offengelegt sind, die Berechnungen selbst sind konservativ angelegt. Die Studie wurde in ihrer Methodik noch nie von WissenschafterInnen, sondern nur von Parteisekretariaten in Frage gestellt.

Link zur Studie: www.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Susannika Glötzl

Tel.: +43-1 501 65-2406 // +43 664 8454 226

susannika.gloetzl @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at