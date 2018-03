PVÖ-Blecha: Bei SPÖ sind Pensionen sicher!

Senioren haben "Nullrunden"-Forderung VP-Spindeleggers nicht vergessen

Wien (OTS/SK) - "Die Pensionisten haben nicht vergessen, dass es ÖVP-Obmann Spindelegger war, der 2012 'mindestens eine Nullrunde bei den Pensionen' forderte. Sie haben auch die Pensionskürzungen der schwarz-blauen Schüssel-Regierung nicht vergessen. Sie haben nicht vergessen, dass der damalige ÖVP-Finanzminister Pröll den Alleinverdiener-Absetzbetrag für Pensionisten-Ehepaare gestrichen hat. Und sie haben auch nicht vergessen, dass Finanzministerin Fekter heuer in Brüssel erklärte, dass sie 'bei den ageing costs nachjustieren' will. Und der Zick-Zack-Kurs der ÖVP beim Frauenpensionsalter ist an Verantwortungslosigkeit gegenüber der Lebensplanung von 315.000 betroffenen Frauen ohnehin nicht zu überbieten", erklärte heute, Freitag, Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha.

Blecha machte den Unterschied deutlich: "Bundeskanzler Werner Faymann hat eine klare Linie beim Frauenpensionsalter - es wird nicht frühzeitig angehoben! Und Bundeskanzler Werner Faymann hat ein klares Bekenntnis zur Kaufkraftsicherung der Pensionen abgegeben, während davon im ÖVP-Programm keine Silbe steht. Bei der SPÖ sind die Pensionen sicher - für die heutigen Pensionisten und auch für die Pensionisten von morgen!"

Blecha verwies auf die eingeleiteten Reformmaßnahmen von Sozialminister Rudolf Hundstorfer: einheitliches, leistungsbezogenes, individuelles Pensionskonto ab 2014, Reform der Invaliditäts-Pension, Programm "Fit2Work", berufliche Rehabilitation.

Die Nationalratswahl bezeichnete Blecha als Richtungsentscheidung:

"Es zeigt sich ganz klar: die ÖVP betreibt Politik für Banken und Reiche. Die SPÖ setzt sich für die ArbeitnehmerInnen, die jungen Menschen und die PensionistInnen ein. Die SPÖ kämpft für mehr Arbeitsplätze, für bessere Bildungschancen und für sichere Pensionen! Diesen Unterschied spüren die Menschen!" (Schluss) mis

