"waldviertelpur" startet am 26. August

Waldviertel präsentiert sich in der Wiener Innenstadt

St. Pölten (OTS/NLK) - Um die große Bedeutung der Bundeshauptstadt für den regionalen Tourismus in Niederösterreich hervorzustreichen, wird seit dem Jahr 2004 unter dem Namen "waldviertelpur" in der Wiener Innenstadt ein dreitägiges Fest mit einem breiten Informations- und Unterhaltungsprogramm veranstaltet. Am Montag, 26. August, wird um 12 Uhr am Heldenplatz in Wien von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll "waldviertelpur" eröffnet, das mittlerweile seinen zehnten Geburtstag feiert und bis 28. August über die Bühne geht.

Dabei präsentieren sich rund 100 Aussteller aus dem Waldviertel dem Wiener Publikum mit einem breiten Angebot aus Kultur, traditionellem Handwerk, Freizeit, Gesundheit, Sport, Urlaub, Landwirtschaft und Gastronomie. Im Vorjahr hat "waldviertelpur" fast 80.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Damit auch die Waldviertler sicher zur Veranstaltung kommen können, werden heuer erstmals Shuttlebusse zwischen neun Städten und Gemeinden im Waldviertel und dem Wiener Heldenplatz pendeln.

Neben der Privatbrauerei Zwettl nimmt auch heuer wieder eine ganze Reihe bekannter Betriebe aus dem Waldviertel an der Aktion teil, so zum Beispiel die Lebensmittel-Großhändler Kastner und Kiennast, die Brauerei Schrems, die Firmen Waldland sowie die "Xundheitswelt" Moorbad Harbach. Auch die NÖ Werbung, die NÖ Versicherung und die Waldviertler Sparkasse sind bei "waldviertelpur" Kooperationspartner.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm unter Niederösterreich-Werbung, Marian Hiller, Telefon 02742/9000-19844, e-mail marian.hiller @ noe.co.at und www.waldviertelpur.at, www.waldviertel.at, www.niederoesterreich.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk