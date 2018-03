Rauch: Walser entlarvt sich als waschechter Sozialist

SPÖ-Androsch unterstützt Grünen Walser – Wässrige Konzepte der Sozialisten, spröde Bevormundungspolitik der Grünen

Wien, 23. August 2013 (ÖVP-PD) "Außen grün und im Herzen rot. Anders kann man die Liaison zwischen dem Grünen Bildungssprecher Walser und dem SPÖ-Urgestein Androsch nicht beschreiben", hält ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zur Unterstützung von Hannes Androsch im Personenkomitee des Grünen Walser fest. "Da passt es gut, dass das rote Fruchtfleisch der Melonen wässrig ist, wie die Konzepte und Ideen der Sozialisten und die Schale grün und spröde wie die Bevormundungspolitik der Grünen. Was Rot und Grün in ihrem Bildungskonzept gemeinsam haben, sind die lauten Rufe nach Zwangstags- und Eintopfschule. Nur wenn alle Kinder den ganzen Tag über in die gleiche Schule gezwungen werden, wird Rot-Grün zufrieden sein. Das ist Bevormundung und hat nichts mit einer guten Politik zu tun", so Rauch. Die ÖVP steht für eine differenzierte Bildung und nicht für die rot-grüne Zwangsbeglückung", so Rauch, und weiter: "Die Grenzen zwischen Rot und Grün verschwimmen zunehmend. Die Grünen-Anbiederung an die SPÖ ist mit dem Walser-Komitee nun ein weiteres Mal dokumentiert." ****

Zu Androsch hält der ÖVP-Manager fest: "Der rote Grande flattert wie ein Fähnlein im Wind. Als Unternehmer gegen Faymann-Steuern, im Herzen dunkelrot und bei der Bildung grün wie ein Grashalm. Diese Wankelmütigkeit entspricht immerhin ganz der aktuellen sozialistischen Linie. Ob da zuhause bunte Mandalas statt der 1.-Mai-Fahnen wehen? Es zeigt, dass die Genossen einzig und allein am eigenen Wohlergehen interessiert sind und das Wohl ihrer Mitmenschen und Österreichs herzlich egal ist. Für Österreichs Zukunft sind die Sozialisten eine einzige Niederlage."

