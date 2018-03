Rauch: Zweifelhafte AK-Studien im Dienste der SPÖ

Beispiel Vermögensverteilung Österreich: Scheingenauigkeit und pseudopräzise Hochrechnung – Arbeiterkammer sollte sich an eigener Nase nehmen, statt internationale Institute zu diffamieren

Wien, 23. August 2013 (ÖVP-PD) Zum seltsamen Urteil der Arbeiterkammer, wonach einige internationale Studien zweifelhaft seien, hält ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch fest: "Liebe Arbeiterkammer: Ich erinnere an eine so genannte Studie im Auftrag der Arbeiterkammer, die die Vermögensverteilung in Österreich darstellen sollte, sich aber als blamable 'Pi mal Daumen'-Schätzung erwiesen hat." Einer der Autoren, Lukas Kapeller, seines Zeichens übrigens aktives Mitglied im Bund Sozialdemokratischer Akademiker, hat dies am 5. August 2013 in der "Zeit im Bild 2" im Interview mit Armin Wolf bestätigt. "Da schließt sich der Kreis: Wenn der SPÖ die Fakten nicht passen, wird eben an der Wahrheit gedreht", so Rauch. ****

Anbei rufen wir das entlarvende "ZiB2"-Interview in Erinnerung – hier kann sich jeder selbst ein Bild über die Seriosität von AK-Studien machen:

Armin Wolf: "Letztlich haben Sie da einfach geschätzt." Lukas Kapeller: "Klar." Armin Wolf: "Das ist doch eine völlig absurde Scheingenauigkeit." Lukas Kapeller: "Das ist klar. Also ich würde mir jetzt auch nicht auf die Fahnen heften, diese Zahl bis auf den letzten Euro genau geschätzt zu haben. Das ist dann auch ein bisschen das, was die Medien daraus machen." (. . .) "Es steht auch eine Fußnote dabei, dass die Zahl mit Vorsicht zu genießen ist." (. . .) "Natürlich ist es eine Schätzung. Natürlich ist die nicht so punktgenau, wie diese Ausführung auf die letzte Kommastelle suggeriert." (. . .) "Was wir korrigieren, ist das Vermögen, das diese Leute haben. Diese Lücke schätzen wir hoch." (aus: ZiB2 vom 5. August 2013, Interview Armin Wolf mit Lukas Kapeller)

Rauch abschließend: "Diese Zitate sprechen für sich und machen jeden weiteren Kommentar überflüssig. Die Arbeiterkammer sollte also vorsichtig sein, wenn sie internationale Studien und die herausgebenden Institute diffamiert, und lieber im eigenen Haus für die nötige Seriosität sorgen, statt sich vor den sozialistischen Karren spannen zu lassen. Noch dazu auf Kosten jener, die die Arbeiterkammer mit ihren Beiträgen finanzieren."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch