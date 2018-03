Bundeskanzler Faymann: "Gemeinsam Arbeitslosigkeit bekämpfen, in Jugendbeschäftigung investieren und Finanzmärkte regulieren"

Treffen mit slowenischer Ministerpräsidentin und kroatischem Premierminister

Graz (OTS) - "Ich bin stolz darauf, dass es nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern auch innerhalb der Regionen starke kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen gibt. Vor nicht einmal 20 Jahren herrschte noch Krieg im ehemaligen Jugoslawien und Auseinandersetzungen standen auf der Tagesordnung, umso mehr dürfen wir Frieden in Europa nicht als Selbstverständlichkeit sehen", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Freitag, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der slowenischen Ministerpräsidentin Alenka Bratusek und dem kroatischen Premierminister Zoran Milanovic in der Grazer Burg.

"Unsere Regierungen arbeiten eng zusammen. Diese freundschaftliche Zusammenarbeit und der Zusammenhalt innerhalb der Regionen ist ein Herzstück der Europäischen Union. Gemeinsam müssen wir die Arbeitslosigkeit bekämpfen, in Jugendbeschäftigung investieren und das Wirtschaftswachstum stärken. Oftmals wird die Demokratie in Europa für selbstverständlich gehalten, doch wir müssen auch Tag für Tag für ein demokratisch starkes Europa eintreten", so der Kanzler.

Ministerpräsidentin Bratusek stimmte dem österreichischen Bundeskanzler zu und betonte die Notwendigkeit, gemeinsam Herausforderungen zu bewältigen. Österreich wäre ein Vorbild in Bezug auf das duale Ausbildungssystem und die hohe Jugendbeschäftigung. Sie dankte Bundeskanzler Faymann für Ratschläge und Unterstützung in diesem Bereich, so dass Slowenien bereits erste Maßnahmen umsetzen konnte. Auch Kroatiens Ministerpräsident Milanovic sah die Zusammenarbeit als Chance, voneinander zu lernen. Und man könne besonders viel gerade von Österreich lernen.

Bundeskanzler Faymann verwies auf gemeinsame Positionen nicht nur in Hinblick auf notwendige Investitionen in Bildung und Beschäftigung, sondern auch in Bezug auf die Finanzmärkte: "Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer bedeutet mehr Fairness für Europa. Wir müssen Finanzmärkte regulieren und eine Bankenaufsicht einführen. Ich bin überzeugt davon, dass uns dieses politische Konzept, gemeinsam mit den richtigen Investitionen, aus der Krise führt. Wir wollen wieder selbst aktiv und handlungsfähig sein und nicht von anderen, vor allem nicht von Finanzmärkten, abhängig sein." Mehr als eine Million Arbeitsplätze in Österreich seien vom Export abhängig, der Großteil dieser Exporte geht in Länder der Europäischen Union. "Deshalb ist eine gemeinsame wirtschaftliche Entwicklung und die enge Zusammenarbeit für alle Beteiligten von Vorteil", so der Bundeskanzler abschließend.

